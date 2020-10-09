Про свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

В Україні за добу зафіксовано 5 804 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий рекорд кількості хворих за добу.

9 жовтня в Україні 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали.

Загалом проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР.

За добу внаслідок зараження коронавірусом померли 89 пацієнтів. Всього одужали 110 650 українців. З них за останню добу – 2 417.

Максимальна кількість нових випадків зараження коронавірусом зафіксована в Харківській області, Києві, Одеській та Тернопільській областях.

Так, в Харківській області 630 нових випадків, у Києві 567 нових випадків, в Одеській області 403 нових випадки, в Тернопільській області 305 нових випадків, у Хмельницькій області 330 нових випадків, у Донецькій області 254 нових випадки, в Полтавській області 236 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 331 випадок;
  • Волинська область — 9 373 випадки;
  • Дніпропетровська область — 8 301 випадок;
  • Донецька область — 5 372 випадки;
  • Житомирська область — 7 718 випадків;
  • Закарпатська область — 10 629 випадків;
  • Запорізька область — 5 172 випадки;
  • Івано-Франківська область — 14 835 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 262 випадки;
  • м. Київ — 26 463 випадки;
  • Київська область — 10 689 випадків;
  • Львівська область — 22 172 випадки;
  • Луганська область — 1 613 випадків;
  • Миколаївська область — 4 293 випадки;
  • Одеська область — 16 107 випадків;
  • Полтавська область — 3 921 випадок;
  • Рівненська область — 13 981 випадок;
  • Сумська область — 6 404 випадки;
  • Тернопільська область — 15 284 випадки;
  • Харківська область — 23 342 випадки;
  • Херсонська область — 1 714 випадків;
  • Хмельницька область — 8 062 випадки;
  • Чернівецька область — 15 939 випадків;
  • Черкаська область — 5 349 випадків;
  • Чернігівська область — 5 212 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.