Про свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
В Україні за добу зафіксовано 5 804 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий рекорд кількості хворих за добу.
9 жовтня в Україні 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали.
Загалом проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР.
За добу внаслідок зараження коронавірусом померли 89 пацієнтів. Всього одужали 110 650 українців. З них за останню добу – 2 417.
Максимальна кількість нових випадків зараження коронавірусом зафіксована в Харківській області, Києві, Одеській та Тернопільській областях.
Так, в Харківській області 630 нових випадків, у Києві 567 нових випадків, в Одеській області 403 нових випадки, в Тернопільській області 305 нових випадків, у Хмельницькій області 330 нових випадків, у Донецькій області 254 нових випадки, в Полтавській області 236 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 331 випадок;
- Волинська область — 9 373 випадки;
- Дніпропетровська область — 8 301 випадок;
- Донецька область — 5 372 випадки;
- Житомирська область — 7 718 випадків;
- Закарпатська область — 10 629 випадків;
- Запорізька область — 5 172 випадки;
- Івано-Франківська область — 14 835 випадків;
- Кіровоградська область — 1 262 випадки;
- м. Київ — 26 463 випадки;
- Київська область — 10 689 випадків;
- Львівська область — 22 172 випадки;
- Луганська область — 1 613 випадків;
- Миколаївська область — 4 293 випадки;
- Одеська область — 16 107 випадків;
- Полтавська область — 3 921 випадок;
- Рівненська область — 13 981 випадок;
- Сумська область — 6 404 випадки;
- Тернопільська область — 15 284 випадки;
- Харківська область — 23 342 випадки;
- Херсонська область — 1 714 випадків;
- Хмельницька область — 8 062 випадки;
- Чернівецька область — 15 939 випадків;
- Черкаська область — 5 349 випадків;
- Чернігівська область — 5 212 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
- Нагадаємо, що раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи, через зростання випадків коронавирусу COVID-19. Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.