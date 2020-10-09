Станом на 9 жовтня кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні вперше перевищила позначку в 5 тисяч за добу.

Про свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

В Україні за добу зафіксовано 5 804 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий рекорд кількості хворих за добу.

9 жовтня в Україні 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали.

Загалом проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР.

За добу внаслідок зараження коронавірусом померли 89 пацієнтів. Всього одужали 110 650 українців. З них за останню добу – 2 417.

Максимальна кількість нових випадків зараження коронавірусом зафіксована в Харківській області, Києві, Одеській та Тернопільській областях.

Так, в Харківській області 630 нових випадків, у Києві 567 нових випадків, в Одеській області 403 нових випадки, в Тернопільській області 305 нових випадків, у Хмельницькій області 330 нових випадків, у Донецькій області 254 нових випадки, в Полтавській області 236 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 331 випадок;

Волинська область — 9 373 випадки;

Дніпропетровська область — 8 301 випадок;

Донецька область — 5 372 випадки;

Житомирська область — 7 718 випадків;

Закарпатська область — 10 629 випадків;

Запорізька область — 5 172 випадки;

Івано-Франківська область — 14 835 випадків;

Кіровоградська область — 1 262 випадки;

м. Київ — 26 463 випадки;

Київська область — 10 689 випадків;

Львівська область — 22 172 випадки;

Луганська область — 1 613 випадків;

Миколаївська область — 4 293 випадки;

Одеська область — 16 107 випадків;

Полтавська область — 3 921 випадок;

Рівненська область — 13 981 випадок;

Сумська область — 6 404 випадки;

Тернопільська область — 15 284 випадки;

Харківська область — 23 342 випадки;

Херсонська область — 1 714 випадків;

Хмельницька область — 8 062 випадки;

Чернівецька область — 15 939 випадків;

Черкаська область — 5 349 випадків;

Чернігівська область — 5 212 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.