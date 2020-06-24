Covid-19 Україна

оновлено 24.06.2020 о 13:02

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Коронавірус в Україні: ситуація по областях

В Україні станом на 24 червня підтверджено 39 014 випадків COVID-19, з них 17 409 одужали, 1051 помер.

Середа, 24 червня 2020, 13:50

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 940 людей, з них: 82 дитини та 105 медпрацівників.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (203), Рівненській (126), Закарпатській (78), Волинській (61), Чернівецькій (59) областях та Києві (99).

Ситуація по областях України наступна:

  • Вінницька обл. — 1723 (1057 одужали);
  • Волинська обл. — 1955 (605 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1060 (852 одужали);
  • Донецька обл. — 376 (145 одужали);
  • Житомирська обл. — 1304 (681 одужали);
  • Закарпатська обл. — 2369 (864 одужали);
  • Запорізька обл. — 559 (397 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 2124 (1083 одужали);
  • м. Київ — 4528 (1440 одужали);
  • Київська обл. — 2332 (1147 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 634 (523 одужали);
  • Луганська обл. — 75 (54 одужали);
  • Львівська обл. — 4423 (700 одужали);
  • Миколаївська обл. — 368 (271 одужали);
  • Одеська обл. — 1370 (569 одужали);
  • Полтавська обл. — 300 (263 одужали);
  • Рівненська обл. — 3164 (1582 одужали);
  • Сумська обл. — 272 (186 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1786 (1094 одужали);
  • Харківська обл. — 1891 (932 одужали);
  • Херсонська обл. — 188 (175 одужали);
  • Хмельницька обл. — 627 (503 одужали);
  • Черкаська обл. — 614 (426 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4478 (1715 одужали);
  • Чернігівська обл. — 494 (145 одужали).

Загалом захворювання підтверджено у 2872 дітей та 6243 медиків. Госпіталізації потребували 10 604 особи, підключені до апарату ШВЛ — 367 пацієнтів. 28 410 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужали 3786 медпрацівників.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 594 002, методом ІФА — 154 092.

 

 

Теги: МОЗ, Коронавірус, Україна, статистика

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