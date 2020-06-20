Станом на сьогодні, 20 червня, в Україні виявили вже 35 825 випадки зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Зокрема, за минулу добу в країні зафіксували 841 новий випадок COVID-19.

Смертей за весь час – 994 (+9 за добу). Одужали всього 16 406 (+373 добу).

Ситуація по областях України наступна:

Чернівецька область – 4268 випадків; 171 особа померла, 1534 одужали;

м. Київ – 4252 випадки; 97 осіб померли, 1391 одужало;

Львівська область – 3679 випадків; 111 осіб померли, 668 одужало;

Рівненська область – 2776 випадків; 55 осіб померли 1500 одужало;

Київська область – 2174 випадки; 46 осіб померли, 1053 одужало;

Закарпатська область – 2069 випадків; 54 особи померли, 842 одужало;

Івано-Франківська область – 1981 випадок; 95 осіб померли, 1071 одужало;

Харківська область – 1779 випадків; 68 осіб померли, 837 одужало;

Волинська область – 1743 випадки; 52 особи померли, 548 одужало;

Тернопільська область – 1643 випадки; 27 осіб померли, 1054 одужало;

Вінницька область – 1627 випадків; 28 осіб померли, 991 одужало;

Одеська область – 1232 випадки; 19 осіб померли, 551 одужало;

Житомирська область – 1229 випадків; 21 особа померла, 633 одужало;

Дніпропетровська область – 1036 випадків; 23 особи померли, 776 одужало;

Кіровоградська область – 612 випадки; 30 осіб померли, 508 одужало;

Хмельницька область – 612 випадки; 14 осіб померли, 477 одужало;

Черкаська область – 592 випадки; 21 особа померли, 392 одужало;

Запорізька область – 551 випадок; 16 осіб померли, 391 одужало;

Чернігівська область – 467 випадків; 10 осіб померли, 111 одужало;

Донецька область – 355 випадків; 8 осіб померли, 145 одужало;

Миколаївська область – 349 випадків; 7 осіб померли, 265 одужало;

Полтавська область – 290 випадків; 13 осіб померли, 262 одужало;

Сумська область – 252 випадки; 5 осіб померли, 178 одужало;

Херсонська область – 185 випадків; 3 особи померли, 174 одужало;

Луганська область – 72 випадки; 53 особи одужало;