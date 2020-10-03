Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
В цілому, в країні зафіксовано 222 322 лабораторно підтверджених випадки COVID-19.
З них 4 353 пацієнта померли внаслідок перенесеної коронавірусної хвороби. Ще 98 737 пацієнтів одужали.
Загалом, було проведено 2 362 857 тестувань методом ПЛР.
За добу одужали 2 146 пацієнтів.
Ситуація по областям:
- Вінницька область – 6 554 випадки;
- Волинська область – 8 455 випадків;
- Дніпропетровська область – 6 719 випадків;
- Донецька область – 3 864 випадки;
- Житомирська область – 6 468 випадків;
- Закарпатська область – 10 105 випадків;
- Запорізька область – 4 401 випадок;
- Івано-Франківська область – 14 093 випадки;
- Кіровоградська область – 1 158 випадків;
- м Київ – 24 043 випадки;
- Київська область – 9591 випадок;
- Львівська область – 21 032 випадки;
- Луганська область – 1 207 випадків;
- Миколаївська область – 3 490 випадків;
- Одеська область – 14 379 випадків;
- Полтавська область – 2 727 випадків;
- Рівненська область – 12 956 випадків;
- Сумська область – 4 908 випадків;
- Тернопільська область – 14 167 випадків;
- Харківська область – 20 104 випадки;
- Херсонська область – 1 340 випадків;
- Хмельницька область – 6 647 випадків;
- Чернівецька область – 14 966 випадків;
- Черкаська область – 4 430 випадків;
- Чернігівська область – 4 518 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, а також міста Севастополь – немає.
Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 жовтня в Центр надійшло 4916 повідомлень про підозру на коронавірус.
Всього з початку 2020 року зареєстровано 289 416 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Станом на 1 жовтня в Україні другий день поспіль було зафіксовано понад 4 тисячі нових випадків коронавірусу COVID-19.