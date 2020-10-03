Станом на 3 жовтня в Україні зафіксовано 4661 новий випадок зараження коронавірусом COVID-19. Це новий рекорд за кількістю випадків на добу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

В цілому, в країні зафіксовано 222 322 лабораторно підтверджених випадки COVID-19.

З них 4 353 пацієнта померли внаслідок перенесеної коронавірусної хвороби. Ще 98 737 пацієнтів одужали.

Загалом, було проведено 2 362 857 тестувань методом ПЛР.

За добу одужали 2 146 пацієнтів.

Ситуація по областям:

Вінницька область – 6 554 випадки;

Волинська область – 8 455 випадків;

Дніпропетровська область – 6 719 випадків;

Донецька область – 3 864 випадки;

Житомирська область – 6 468 випадків;

Закарпатська область – 10 105 випадків;

Запорізька область – 4 401 випадок;

Івано-Франківська область – 14 093 випадки;

Кіровоградська область – 1 158 випадків;

м Київ – 24 043 випадки;

Київська область – 9591 випадок;

Львівська область – 21 032 випадки;

Луганська область – 1 207 випадків;

Миколаївська область – 3 490 випадків;

Одеська область – 14 379 випадків;

Полтавська область – 2 727 випадків;

Рівненська область – 12 956 випадків;

Сумська область – 4 908 випадків;

Тернопільська область – 14 167 випадків;

Харківська область – 20 104 випадки;

Херсонська область – 1 340 випадків;

Хмельницька область – 6 647 випадків;

Чернівецька область – 14 966 випадків;

Черкаська область – 4 430 випадків;

Чернігівська область – 4 518 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, а також міста Севастополь – немає.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 жовтня в Центр надійшло 4916 повідомлень про підозру на коронавірус.

Всього з початку 2020 року зареєстровано 289 416 повідомлень про підозру на COVID-19.