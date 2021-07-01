Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 705 людей (з них дітей – 28, медпрацівників – 18).
До лікарень госпіталізували ще 464 особи.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померла 51 людина. За весь час епідемії померли 52 391 людина.
Одужали за добу 1 719 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 168 тис. 387 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 235 тис. 801 випадок зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 49 038 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 20 913 осіб, методом ІФА – 9 743 особи, експрес-тестами – 18 382 особи).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 861 тис. 246 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 231 випадок;
• Вінницька область – 17 випадків;
• Волинська область – 10 випадків;
• Дніпропетровська область – 31 випадок;
• Донецька область – 28 випадків;
• Житомирська область – 17 випадків;
• Закарпатська область – 3 випадки;
• Запорізька область – 24 випадки;
• Івано-Франківська область – 7 випадків;
• Київська область – 56 випадків;
• Кіровоградська область – 4 випадки;
• Луганська область – 28 випадків;
• Львівська область – 29 випадків;
• Миколаївська область – 16 випадків;
• Одеська область – 41 випадок;
• Полтавська область – 11 випадків;
• Рівненська область – 11 випадків;
• Сумська область – 21 випадок;
• Тернопільська область – 3 випадки;
• Харківська область – 41 випадок;
• Херсонська область – 26 випадків;
• Хмельницька область – 12 випадків;
• Черкаська область – 25 випадків;
• Чернівецька область – 5 випадків;
• Чернігівська область – 8 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 93 186 людей. Одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані – 61 472 людини.
Протягом доби працювали: 528 мобільних бригад; 1 236 пунктів щеплення; 13 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 2 млн 676 тис. 654 щеплення.
Отримали 1 дозу – 1 965 658 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 710 996 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).
Станом на 29 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 759 982 людини.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.