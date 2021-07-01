Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 705 людей (з них дітей – 28, медпрацівників – 18).

До лікарень госпіталізували ще 464 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померла 51 людина. За весь час епідемії померли 52 391 людина.

Одужали за добу 1 719 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 168 тис. 387 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 235 тис. 801 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 49 038 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 20 913 осіб, методом ІФА – 9 743 особи, експрес-тестами – 18 382 особи).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 861 тис. 246 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 231 випадок;

• Вінницька область – 17 випадків;

• Волинська область – 10 випадків;

• Дніпропетровська область – 31 випадок;

• Донецька область – 28 випадків;

• Житомирська область – 17 випадків;

• Закарпатська область – 3 випадки;

• Запорізька область – 24 випадки;

• Івано-Франківська область – 7 випадків;

• Київська область – 56 випадків;

• Кіровоградська область – 4 випадки;

• Луганська область – 28 випадків;

• Львівська область – 29 випадків;

• Миколаївська область – 16 випадків;

• Одеська область – 41 випадок;

• Полтавська область – 11 випадків;

• Рівненська область – 11 випадків;

• Сумська область – 21 випадок;

• Тернопільська область – 3 випадки;

• Харківська область – 41 випадок;

• Херсонська область – 26 випадків;

• Хмельницька область – 12 випадків;

• Черкаська область – 25 випадків;

• Чернівецька область – 5 випадків;

• Чернігівська область – 8 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 93 186 людей. Одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані – 61 472 людини.

Протягом доби працювали: 528 мобільних бригад; 1 236 пунктів щеплення; 13 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 2 млн 676 тис. 654 щеплення.

Отримали 1 дозу – 1 965 658 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 710 996 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Станом на 29 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 759 982 людини.