Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 705 людей (з них дітей – 28, медпрацівників – 18).

До лікарень госпіталізували ще 464 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померла 51 людина. За весь час епідемії померли 52 391 людина.

Одужали за добу 1 719 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 168 тис. 387 пацієнтів.