Станом на 10 червня в Україні підтверджено понад 1,7 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в чотири рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 1 785 людей. Серед них – 77 дітей та 73 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 741 людину.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 97 людей. За весь час епідемії померли 51 507 людей.

Одужали за добу 6 513 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 115 тис. 197 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 219 тис. 824 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 59 421 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 28 997 осіб, методом ІФА – 10 741 особу, експрес-тестами – 19 683 особи).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 434 тис. 574 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 216 випадків за добу; всього виявлено 210 303 випадки – 5142 пацієнта померли, 190 939 одужали;

• Вінницька область – 54 випадки за добу; всього зафіксовано 70 796 випадків – 1682 пацієнта померли, 68 283 одужали;

• Волинська область – 63 випадки за добу; всього підтверджено 61 760 випадків – 1174 пацієнта померли, 59 387 одужали;

• Дніпропетровська область – 119 випадків за добу; всього діагностовано 134 638 випадків – 4342 пацієнта померли, 126 320 одужали;

• Донецька область – 63 випадки за добу; за час епідемії виявлено 89 943 випадки – 2300 людей померли, 86 242 одужали;

• Житомирська область – 68 випадків за добу; за весь час зафіксовано 88 056 випадків – 1768 людей померли, 85 253 одужали;

• Закарпатська область – 26 випадків за добу; всього підтверджено 61 878 випадків – 1597 людей померли, 59 493 одужали;

• Запорізька область – 33 випадки за добу; всього діагностовано 103 812 випадків – 2392 пацієнта померли, 99 956 одужали;

• Івано-Франківська область – 44 випадки за добу; всього виявлено 86 497 випадків – 2077 людей померли, 83 121 одужали;

• Київська область – 102 випадки за добу; всього зафіксовано 126 396 випадків – 2711 пацієнтів померли, 121 330 одужали;

• Кіровоградська область – 17 випадків за добу; всього підтверджено 20 453 випадки – 823 пацієнта померли, 18 381 одужали;

• Луганська область – 27 випадків за добу; всього діагностовано 26 348 випадків – 913 пацієнтів померли, 24 590 одужали;

• Львівська область – 128 випадків за добу; за весь час виявлено 136 708 випадків – 3606 людей померли, 130 801 одужали;

• Миколаївська область – 53 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 69 296 випадків – 1820 людей померли, 66 635 одужали;

• Одеська область – 63 випадки за добу; всього підтверджено 139 976 випадків – 2926 людей померли, 134 064 одужали;

• Полтавська область – 75 випадків за добу; всього діагностовано 77 370 випадків – 1824 пацієнта померли, 74 456 одужали;

• Рівненська область – 88 випадків за добу; всього виявлено 78 999 випадків – 1189 людей померли, 76 547 одужали;

• Сумська область – 63 випадки за добу; за весь час зафіксовано 77 387 випадків – 1299 людей померли, 74 726 одужали;

• Тернопільська область – 42 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 69 810 випадків – 1184 пацієнта померли, 67 455 одужали;

• Харківська область – 128 випадків за добу; всього діагностовано 147 671 випадок – 3402 пацієнта померли, 139 852 одужали;

• Херсонська область – 67 випадків за добу; всього виявлено 35 302 випадки – 1108 людей померли, 32 675 одужали;

• Хмельницька область – 59 випадків за добу; всього зафіксовано 88 423 випадки – 1844 пацієнта померли, 85 251 одужав;

• Черкаська область – 70 випадків за добу; всього підтверджено 81 202 випадки – 1277 людей померли, 77 595 одужали;

• Чернівецька область – 27 випадків за добу; всього діагностовано 79 611 випадків – 1784 пацієнта померли, 77 026 одужали;

• Чернігівська область – 90 випадків за добу; за час епідемії виявлено 57 189 випадків – 1323 пацієнта померли, 54 819 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 55 573 людини. Одну дозу отримали 36 498 людей, повністю імунізовані – 19 075 людей.

Протягом доби працювали: 516 мобільних бригад, 616 пунктів щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації було здійснено 1 млн 545 тис. 019 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 364 566 осіб. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 180 453 особи.

Станом на 10 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 666 470 людей.