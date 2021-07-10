Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 507 людей (з них дітей – 41, медпрацівників – 33).
До лікарень ушпиталено ще 364 особи.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 20 людей. За весь час епідемії померли 52 592 людини.
Одужали за добу 809 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 176 тис. 919 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 240 тис. 753 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 40 197 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 18 520 осіб, методом ІФА – 8 452 особи, експрес-тестами – 13 225 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 020 тис. 262 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 150 випадків за добу; всього виявлено 215 573 випадки – 5203 пацієнта померли, 206 531 одужав;
• Вінницька область – 13 випадків за добу; всього зафіксовано 71 204 випадки – 1694 пацієнта померли, 69 321 одужав;
• Волинська область – 3 випадки за добу; всього підтверджено 62 222 випадки – 1201 пацієнт помер, 60 888 одужали;
• Дніпропетровська область – 22 випадки за добу; за час епідемії виявлено 135 836 випадків – 4459 людей померли, 130 735 одужали;
• Донецька область – 29 випадків за добу; за весь час зафіксовано 90 879 випадків – 2367 людей померли, 88 138 одужали;
• Житомирська область – 10 випадків за добу; всього підтверджено 88 553 випадки – 1794 пацієнта померли, 86 477 одужали;
• Закарпатська область – 2 випадки за добу; всього діагностовано 62 145 випадків – 1605 людей померли, 60 467 одужали;
• Запорізька область – 4 випадки за добу; всього виявлено 104 769 випадків – 2447 людей померли, 102 097 одужали;
• Івано-Франківська область – 10 випадків за добу; всього зафіксовано 86 724 випадки – 2103 пацієнта померли, 84 533 одужали;
• Київська область – 47 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 127 753 випадки – 2759 людей померли, 124 272 одужали;
• Кіровоградська область – 11 випадків за добу; за весь час діагностовано 20 662 випадки – 848 людей померли, 19 681 одужали;
• Луганська область – 16 випадків за добу; всього виявлено 26 727 випадків – 954 пацієнта померли, 25 579 одужали;
• Львівська область – 29 випадків за добу; всього зафіксовано 137 698 випадків – 3664 пацієнта померли, 133 389 одужали;
• Миколаївська область – 13 випадків за добу; всього підтверджено 70 093 випадки – 1852 пацієнта померли, 68 039 одужали;
• Одеська область – 29 випадків за добу; всього діагностовано 140 978 випадків – 2995 людей померли, 137 329 одужали;
• Полтавська область – 8 випадків за добу; за весь час виявлено 77 999 випадків – 1866 людей померли, 75 851 одужали;
• Рівненська область – 11 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 79 564 випадки – 1206 людей померли, 78 261 одужали;
• Сумська область – 9 випадків за добу; за весь час діагностовано 78 058 випадків – 1326 людей померли, 76 408 одужали;
• Тернопільська область – 3 випадки за добу; всього виявлено 70 086 випадків – 1203 пацієнта померли, 68 803 одужали;
• Харківська область – 40 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 148 777 випадків – 3558 людей померли, 144 518 одужали;
• Херсонська область – 13 випадків за добу; всього підтверджено 35 922 випадки – 1147 людей померли, 34 467 одужали;
• Хмельницька область – 7 випадків за добу; за весь час діагностовано 89 016 випадків – 1881 пацієнт помер, 86 907 одужали;
• Черкаська область – 11 випадків за добу; за час епідемії виявлено 81 913 випадків – 1316 людей померли, 80 269 одужали;
• Чернівецька область – 7 випадків за добу; всього зафіксовано 79 996 випадків – 1794 пацієнта померли, 78 047 одужали;
• Чернігівська область – 10 випадків за добу; всього підтверджено 57 606 випадків – 1350 людей померли, 55 912 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
У МОЗ України прозвітували про “рекорд щеплень за добу”. Так, протягом минулої доби було щеплено 114 660 людей.
Одну дозу отримали 53 820 людей, повністю імунізовані – 60 840 людей.
Протягом доби працювали: 697 мобільних бригад; 1 562 пункти щеплення; 38 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 3 млн 420 тис. 668 щеплень.
Отримали 1 дозу – 2 млн 277 тис. 226 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 млн 143 тис. 442 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Станом на 9 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 788 697 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.