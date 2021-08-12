Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 1247 людей (з них дітей – 77, медпрацівників – 41).
До лікарень ушпиталено ще 588 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 24 людини. За весь час епідемії померли 53 173 людини.
Одужали за добу 1039 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 194 тис. 791 пацієнт.
Загалом в Україні було виявлено 2 млн 262 тис. 601 випадок зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 48 051 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 22 049 осіб, методом ІФА – 8 735 осіб, експрес-тестами – 17 267 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 604 тис. 861 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 205 випадків;
• Вінницька область – 48 випадків;
• Волинська область – 16 випадків;
• Дніпропетровська область – 53 випадки;
• Донецька область – 75 випадків;
• Житомирська область – 41 випадок;
• Закарпатська область – 18 випадків;
• Запорізька область – 57 випадків;
• Івано-Франківська область – 39 випадків;
• Київська область – 40 випадків;
• Кіровоградська область – 5 випадків;
• Луганська область – 45 випадків;
• Львівська область – 61 випадок;
• Миколаївська область – 37 випадків;
• Одеська область – 77 випадків;
• Полтавська область – 34 випадки;
• Рівненська область – 31 випадок;
• Сумська область – 34 випадки;
• Тернопільська область – 52 випадки;
• Харківська область – 93 випадки;
• Херсонська область – 35 випадків;
• Хмельницька область – 56 випадків;
• Черкаська область – 18 випадків;
• Чернівецька область – 41 випадок;
• Чернігівська область – 36 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 162 049 людей.
Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані – 58 704 людини.
Протягом доби працювали: 974 мобільні бригади; 2 812 пунктів щеплення; 327 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 7 млн 008 тис 448 щеплень.
Отримали одну дозу – 4 427 896 людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 580 552 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
- 18 липня Україна вперше отримала партію вакцини проти коронавірусу компанії Moderna (2 млн доз), яку передали Сполучені Штати Америки.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потрібно створювати пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску. Це дозволить провакцинувати українців, які повертаються додому з-за кордону.
- Із середи, 21 липня, в Україні стартував останній – 5-й етап вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19, в рамках якого щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.