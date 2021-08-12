Станом на 12 серпня в Україні підтверджено понад 1200 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на 200 менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 1247 людей (з них дітей – 77, медпрацівників – 41).

До лікарень ушпиталено ще 588 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 24 людини. За весь час епідемії померли 53 173 людини. Одужали за добу 1039 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 194 тис. 791 пацієнт.

Загалом в Україні було виявлено 2 млн 262 тис. 601 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 48 051 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 22 049 осіб, методом ІФА – 8 735 осіб, експрес-тестами – 17 267 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 604 тис. 861 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 205 випадків;

• Вінницька область – 48 випадків;

• Волинська область – 16 випадків;

• Дніпропетровська область – 53 випадки;

• Донецька область – 75 випадків;

• Житомирська область – 41 випадок;

• Закарпатська область – 18 випадків;

• Запорізька область – 57 випадків;

• Івано-Франківська область – 39 випадків;

• Київська область – 40 випадків;

• Кіровоградська область – 5 випадків;

• Луганська область – 45 випадків;

• Львівська область – 61 випадок;

• Миколаївська область – 37 випадків;

• Одеська область – 77 випадків;

• Полтавська область – 34 випадки;

• Рівненська область – 31 випадок;

• Сумська область – 34 випадки;

• Тернопільська область – 52 випадки;

• Харківська область – 93 випадки;

• Херсонська область – 35 випадків;

• Хмельницька область – 56 випадків;

• Черкаська область – 18 випадків;

• Чернівецька область – 41 випадок;

• Чернігівська область – 36 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 162 049 людей.

Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані – 58 704 людини.

Протягом доби працювали: 974 мобільні бригади; 2 812 пунктів щеплення; 327 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 7 млн 008 тис 448 щеплень.

Отримали одну дозу – 4 427 896 людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 580 552 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.