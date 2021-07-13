Станом на 13 липня в Україні підтверджено понад 480 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 1,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 481 людини (з них дітей – 28, медпрацівників – 11).

До лікарень ушпиталено ще 249 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 36 людей. За весь час епідемії померли 52 640 людей. Одужали за добу 750 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 178 тис. 279 пацієнтів.

Загалом в Україні було виявлено 2 млн 241 тис. 698 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 41 120 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 20 909 осіб, методом ІФА – 9 783 особи, експрес-тестами – 10 428 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 063 тис. 662 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 142 випадки;

• Вінницька область – 6 випадків;

• Волинська область – 3 випадки;

• Дніпропетровська область – 15 випадків;

• Донецька область – 53 випадки;

• Житомирська область – 3 випадки;

• Закарпатська область – 10 випадків;

• Запорізька область – 9 випадків;

• Івано-Франківська – 2 випадки;

• Київська область – 20 випадків;

• Кіровоградська область – 3 випадки;

• Луганська область – 28 випадків;

• Львівська область – 14 випадків;

• Миколаївська область – 9 випадків;

• Одеська область – 49 випадків;

• Полтавська область – 20 випадків;

• Рівненська область – 12 випадків;

• Сумська область – 8 випадків;

• Тернопільська область – 1 випадок;

• Харківська область – 23 випадки;

• Херсонська область – 13 випадків;

• Хмельницька область – 6 випадків;

• Черкаська область – 18 випадків;

• Чернівецька область – 6 випадків;

• Чернігівська область – 8 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 83 177 людей. Одну дозу отримали 45 535 людей, повністю імунізовані – 37 642 людини.

Протягом доби працювали: 573 мобільні бригади; 1399 пунктів щеплення; 34 центри вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 3 млн 572 тис. 509 щеплень.

Отримали 1 дозу – 2 357 225 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози –1 215 284 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 12 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 796 701 людина.