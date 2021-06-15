Станом на 15 червня в Україні підтверджено понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та у п'ять разів більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 1014 людей. Серед них – 43 дитини та 51 медпрацівник.

До лікарень госпіталізували ще 401 людину.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 77 людей. За весь час епідемії померли 51 769 людей. Одужали за добу 5 511 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 136 тис. 176 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 224 тис. 992 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 54 732 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 32 313 осіб, методом ІФА – 10 428 осіб, експрес-тестами – 11 991 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 548 тис. 499 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 243 випадки за добу; всього виявлено 211 181 випадок – 5160 людей померли, 198 921 одужали;

• Вінницька область – 17 випадків за добу; всього зафіксовано 70 896 випадків – 1685 людей померли, 68 721 одужали;

• Волинська область – 15 випадків за добу; всього підтверджено 61 898 випадків – 1182 пацієнта померли, 59 961 одужали;

• Дніпропетровська область – 82 випадки за добу; всього діагностовано 135 012 випадків – 4373 пацієнта померли, 127 865 одужали;

• Донецька область – 61 випадок за добу; за весь час виявлено 90 190 випадків – 2320 людей померли, 86 756 одужали;

• Житомирська область – 9 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 88 176 випадків – 1774 пацієнта померли, 85 587 одужали;

• Закарпатська область – 16 випадків за добу; всього підтверджено 61 955 випадків – 1600 людей померли, 59 748 одужали;

• Запорізька область – 52 випадки за добу; всього діагностовано 104 098 випадків – 2405 людей померли, 100 481 одужали;

• Івано-Франківська область – 9 випадків за добу; всього виявлено 86 561 випадок – 2083 пацієнта померли, 83 663 одужали;

• Київська область – 51 випадок за добу; всього зафіксовано 126 754 випадки – 2722 пацієнта померли, 121 923 одужали;

• Кіровоградська область – 10 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 509 випадків – 830 людей померли, 18 486 одужали;

• Луганська область – 24 випадки за добу; за весь час діагностовано 26 414 випадків – 926 людей померли, 24 902 одужали;

• Львівська область – 34 випадки за добу; всього виявлено 137 002 випадки – 3625 людей померли, 131 365 одужали;

• Миколаївська область – 45 випадків за добу; всього зафіксовано 69 528 випадків – 1824 пацієнта померли, 67 038 одужали;

• Одеська область – 48 випадків за добу; всього підтверджено 140 194 випадки – 2941 пацієнт помер, 134 733 одужали;

• Полтавська область – 38 випадків за добу; всього діагностовано 77 525 випадків – 1834 пацієнта померли, 74 756 одужали;

• Рівненська область – 29 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 201 випадок – 1198 людей померли, 77 113 одужали;

• Сумська область – 19 випадків за добу; за весь час зафіксовано 77 539 випадків – 1302 пацієнта померли, 75 175 одужали;

• Тернопільська область – 12 випадків за добу; всього підтверджено 69 921 випадок – 1191 пацієнт помер, 67 827 одужали;

• Харківська область – 60 випадків за добу; всього діагностовано 147 961 випадок – 3438 людей померли, 141 626 одужали;

• Херсонська область – 8 випадків за добу; всього виявлено 35 430 випадків – 1109 людей померли, 33 057 одужали;

• Хмельницька область – 60 випадків за добу; всього зафіксовано 88 590 випадків – 1846 людей померли, 85 763 одужали;

• Черкаська область – 44 випадки за добу; всього підтверджено 81 387 випадків – 1285 людей померли, 78 326 одужали;

• Чернівецька область – 19 випадків за добу; всього діагностовано 79 724 випадки – 1786 людей померли, 77 199 одужали;

• Чернігівська область – 9 випадків за добу; за час епідемії виявлено 57 346 випадків – 1330 людей померли, 55 184 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 50 057 людей. Одну дозу отримали 28 100 людей, повністю імунізовані – 21 957 людей.

Протягом доби працювали: 448 мобільних бригад, 755 пунктів щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації здійснено 1 млн 768 тис. 556 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 млн 507 тис. 801 особа. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 260 755 осіб.

Станом на 15 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 692 404 людини.