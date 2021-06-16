Станом на 16 червня в Україні підтверджено понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 4,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 1045 людей. Серед них – 46 дітей та 23 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 699 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 78 людей. За весь час епідемії померли 51 847 людей. Одужали за добу 4 802 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 140 тис. 978 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 226 тис. 037 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 58 853 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 28 321 особу, методом ІФА – 9 718 осіб, експрес-тестами – 20 814 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 576 тис. 820 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 256 випадків;

• Вінницька область – 18 випадків;

• Волинська область – 28 випадків;

• Дніпропетровська область – 55 випадків;

• Донецька область – 47 випадків;

• Житомирська область – 12 випадків;

• Закарпатська область – 22 випадки;

• Запорізька область – 52 випадки;

• Івано-Франківська область – 10 випадків;

• Київська область – 75 випадків;

• Кіровоградська область – 13 випадків;

• Луганська область – 23 випадки;

• Львівська область – 14 випадки;

• Миколаївська область – 46 випадків;

• Одеська область – 36 випадків;

• Полтавська область – 32 випадки;

• Рівненська область – 27 випадків;

• Сумська область – 31 випадок;

• Тернопільська область – 6 випадків;

• Харківська область – 64 випадки;

• Херсонська область –53 випадки;

• Хмельницька область – 50 випадків;

• Черкаська область – 42 випадки;

• Чернівецька область – 22 випадки;

• Чернігівська область – 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 62 591 людину. Одну дозу отримали 35 462 людини, повністю імунізовані – 27 129 людей.

Протягом доби працювали: 515 мобільних бригад, 908 пунктів щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації здійснено 1 млн 831 тис. 147 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 543 263 особи. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 287 884 особи.

Станом на 15 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 692 404 людини.