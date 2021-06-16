Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 1045 людей. Серед них – 46 дітей та 23 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували ще 699 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 78 людей. За весь час епідемії померли 51 847 людей.
Одужали за добу 4 802 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 140 тис. 978 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 226 тис. 037 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 58 853 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 28 321 особу, методом ІФА – 9 718 осіб, експрес-тестами – 20 814 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 576 тис. 820 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 256 випадків;
• Вінницька область – 18 випадків;
• Волинська область – 28 випадків;
• Дніпропетровська область – 55 випадків;
• Донецька область – 47 випадків;
• Житомирська область – 12 випадків;
• Закарпатська область – 22 випадки;
• Запорізька область – 52 випадки;
• Івано-Франківська область – 10 випадків;
• Київська область – 75 випадків;
• Кіровоградська область – 13 випадків;
• Луганська область – 23 випадки;
• Львівська область – 14 випадки;
• Миколаївська область – 46 випадків;
• Одеська область – 36 випадків;
• Полтавська область – 32 випадки;
• Рівненська область – 27 випадків;
• Сумська область – 31 випадок;
• Тернопільська область – 6 випадків;
• Харківська область – 64 випадки;
• Херсонська область –53 випадки;
• Хмельницька область – 50 випадків;
• Черкаська область – 42 випадки;
• Чернівецька область – 22 випадки;
• Чернігівська область – 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 62 591 людину. Одну дозу отримали 35 462 людини, повністю імунізовані – 27 129 людей.
Протягом доби працювали: 515 мобільних бригад, 908 пунктів щеплення.
Від початку кампанії з вакцинації здійснено 1 млн 831 тис. 147 щеплень.
Отримали 1 дозу – 1 543 263 особи. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 287 884 особи.
Станом на 15 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 692 404 людини.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.