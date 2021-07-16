Станом на 16 липня в Україні підтверджено понад 700 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Добовий показник одужань є нижчим за кількість нових хворих.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 737 людей (з них дітей – 50, медпрацівників – 16).

До лікарень ушпиталено ще 422 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 17 людей. За весь час епідемії померли 52 702 людини. Одужали за добу 616 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 180 тис. 281 пацієнт.

Загалом в Україні було виявлено 2 млн 243 тис. 605 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 41 590 тестувань на коронавірус (з них протестовано: методом ПЛР – 18 276 осіб, методом ІФА – 8 942 особи, експрес-тестами – 14 372 особи).

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 120 тис. 046 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 224 випадки;

• Вінницька область – 10 випадків;

• Волинська область – 10 випадків;

• Дніпропетровська область – 27 випадків;

• Донецька область – 37 випадків;

• Житомирська область – 15 випадків;

• Закарпатська область – 4 випадки;

• Запорізька область – 18 випадків;

• Івано-Франківська область – 9 випадків;

• Київська область – 30 випадків;

• Кіровоградська область – 6 випадків;

• Луганська область – 26 випадків;

• Львівська область – 24 випадки;

• Миколаївська область – 27 випадків;

• Одеська область – 95 випадків;

• Полтавська область – 32 випадки;

• Рівненська область – 8 випадків;

• Сумська область – 13 випадків;

• Тернопільська область – 14 випадків;

• Харківська область – 26 випадків;

• Херсонська область – 16 випадків;

• Хмельницька область – 5 випадків;

• Черкаська область – 23 випадки;

• Чернівецька область – 9 випадків;

• Чернігівська область – 29 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 117 376 людей.

Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані – 54 374 людини.

Протягом доби працювали: 720 мобільних бригад; 1693 пункти щеплення; 49 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 3 млн 899 тис. 890 щеплень.

Отримали 1 дозу –2 539 634 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).