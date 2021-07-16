Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 737 людей (з них дітей – 50, медпрацівників – 16).
До лікарень ушпиталено ще 422 особи.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 17 людей. За весь час епідемії померли 52 702 людини.
Одужали за добу 616 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 180 тис. 281 пацієнт.
Загалом в Україні було виявлено 2 млн 243 тис. 605 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 41 590 тестувань на коронавірус (з них протестовано: методом ПЛР – 18 276 осіб, методом ІФА – 8 942 особи, експрес-тестами – 14 372 особи).
За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 120 тис. 046 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 224 випадки;
• Вінницька область – 10 випадків;
• Волинська область – 10 випадків;
• Дніпропетровська область – 27 випадків;
• Донецька область – 37 випадків;
• Житомирська область – 15 випадків;
• Закарпатська область – 4 випадки;
• Запорізька область – 18 випадків;
• Івано-Франківська область – 9 випадків;
• Київська область – 30 випадків;
• Кіровоградська область – 6 випадків;
• Луганська область – 26 випадків;
• Львівська область – 24 випадки;
• Миколаївська область – 27 випадків;
• Одеська область – 95 випадків;
• Полтавська область – 32 випадки;
• Рівненська область – 8 випадків;
• Сумська область – 13 випадків;
• Тернопільська область – 14 випадків;
• Харківська область – 26 випадків;
• Херсонська область – 16 випадків;
• Хмельницька область – 5 випадків;
• Черкаська область – 23 випадки;
• Чернівецька область – 9 випадків;
• Чернігівська область – 29 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 117 376 людей.
Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані – 54 374 людини.
Протягом доби працювали: 720 мобільних бригад; 1693 пункти щеплення; 49 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 3 млн 899 тис. 890 щеплень.
Отримали 1 дозу –2 539 634 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.