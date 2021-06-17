Станом на 17 червня в Україні підтверджено понад 1,1 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в чотири рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 1188 людей. Серед них – 62 дитини та 6 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 601 особу.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 55 людей. За весь час епідемії померли 51 902 людини. Одужали за добу 4 682 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 145 тис. 660 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 227 тис. 225 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 55 296 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 27 036 осіб, методом ІФА – 10 538 осіб, експрес-тестами – 17 722 особи).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 603 тис. 856 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 251 випадок;

• Вінницька область – 43 випадки;

• Волинська область – 36 випадків;

• Дніпропетровська область – 78 випадків;

• Донецька область – 51 випадок;

• Житомирська область – 35 випадків;

• Закарпатська область – 26 випадків;

• Запорізька область – 58 випадків;

• Івано-Франківська область – 14 випадків;

• Київська область – 60 випадків;

• Кіровоградська область – 12 випадків;

• Луганська область – 21 випадок;

• Львівська область – 45 випадків;

• Миколаївська область – 43 випадки;

• Одеська область – 21 випадок;

• Полтавська область – 54 випадки;

• Рівненська область – 23 випадки;

• Сумська область – 46 випадків;

• Тернопільська область – 13 випадків;

• Харківська область – 96 випадків;

• Херсонська область – 37 випадків;

• Хмельницька область – 42 випадки;

• Черкаська область – 41 випадок;

• Чернівецька область – 23 випадки;

• Чернігівська область – 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було здійснено рекордну кількість щеплень за добу в Україні.

Так, було щеплено 76 538 людей. Одну дозу отримали 50 818 людей, повністю імунізовані – 25 720 людей.

Протягом доби працювали: 679 мобільних бригад, 933 пункти щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації здійснено 1 млн 907 тис. 685 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 594 081 людина. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 313 604 особи.

Станом на 17 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 702 205 людей.