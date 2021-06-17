Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 1188 людей. Серед них – 62 дитини та 6 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували ще 601 особу.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 55 людей. За весь час епідемії померли 51 902 людини.
Одужали за добу 4 682 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 145 тис. 660 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 227 тис. 225 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 55 296 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 27 036 осіб, методом ІФА – 10 538 осіб, експрес-тестами – 17 722 особи).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 603 тис. 856 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 251 випадок;
• Вінницька область – 43 випадки;
• Волинська область – 36 випадків;
• Дніпропетровська область – 78 випадків;
• Донецька область – 51 випадок;
• Житомирська область – 35 випадків;
• Закарпатська область – 26 випадків;
• Запорізька область – 58 випадків;
• Івано-Франківська область – 14 випадків;
• Київська область – 60 випадків;
• Кіровоградська область – 12 випадків;
• Луганська область – 21 випадок;
• Львівська область – 45 випадків;
• Миколаївська область – 43 випадки;
• Одеська область – 21 випадок;
• Полтавська область – 54 випадки;
• Рівненська область – 23 випадки;
• Сумська область – 46 випадків;
• Тернопільська область – 13 випадків;
• Харківська область – 96 випадків;
• Херсонська область – 37 випадків;
• Хмельницька область – 42 випадки;
• Черкаська область – 41 випадок;
• Чернівецька область – 23 випадки;
• Чернігівська область – 19 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було здійснено рекордну кількість щеплень за добу в Україні.
Так, було щеплено 76 538 людей. Одну дозу отримали 50 818 людей, повністю імунізовані – 25 720 людей.
Протягом доби працювали: 679 мобільних бригад, 933 пункти щеплення.
Від початку кампанії з вакцинації здійснено 1 млн 907 тис. 685 щеплень.
Отримали 1 дозу – 1 594 081 людина. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 313 604 особи.
Станом на 17 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 702 205 людей.