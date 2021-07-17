Станом на 17 липня в Україні підтверджено майже 600 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Добовий показник одужань є вищим за кількість нових хворих.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 591 людини (з них дітей – 41, медпрацівників – 9).

До лікарень ушпиталено ще 438 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 16 людей. За весь час епідемії померли 52 718 людей. Одужали за добу 676 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 180 тис. 957 пацієнтів.

Загалом в Україні було виявлено 2 млн 244 тис. 196 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 41 372 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 18 006 осіб, методом ІФА – 8 718 осіб, експрес-тестами – 14 648 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 138 тис. 052 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 171 випадок;

• Вінницька область – 21 випадок;

• Волинська область – 1 випадок;

• Дніпропетровська область – 40 випадків;

• Донецька область – 26 випадків;

• Житомирська область – 11 випадків;

• Закарпатська область – 2 випадки;

• Запорізька область – 30 випадків;

• Івано-Франківська область – 10 випадків;

• Київська область – 33 випадки;

• Кіровоградська область – 3 випадки;

• Луганська область – 12 випадків;

• Львівська область – 24 випадки;

• Миколаївська область – 10 випадків;

• Одеська область – 60 випадків;

• Полтавська область – 7 випадків;

• Рівненська область – 7 випадків;

• Сумська область – 17 випадків;

• Тернопільська область – 2 випадки;

• Харківська область – 35 випадків;

• Херсонська область – 21 випадок;

• Хмельницька область – 5 випадків;

• Черкаська область – 21 випадок;

• Чернівецька область – 9 випадків;

• Чернігівська область – 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 111 150 людей.

Одну дозу отримали 65 226 людей, повністю імунізовані – 45 924 людини.

Протягом доби працювали: 741 мобільна бригада; 1615 пунктів щеплення; 56 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 4 млн 011 тис. 040 щеплень.

Отримали 1 дозу – 2 604 860 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 406 180 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).