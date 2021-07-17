Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 591 людини (з них дітей – 41, медпрацівників – 9).
До лікарень ушпиталено ще 438 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 16 людей. За весь час епідемії померли 52 718 людей.
Одужали за добу 676 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 180 тис. 957 пацієнтів.
Загалом в Україні було виявлено 2 млн 244 тис. 196 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 41 372 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 18 006 осіб, методом ІФА – 8 718 осіб, експрес-тестами – 14 648 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 138 тис. 052 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 171 випадок;
• Вінницька область – 21 випадок;
• Волинська область – 1 випадок;
• Дніпропетровська область – 40 випадків;
• Донецька область – 26 випадків;
• Житомирська область – 11 випадків;
• Закарпатська область – 2 випадки;
• Запорізька область – 30 випадків;
• Івано-Франківська область – 10 випадків;
• Київська область – 33 випадки;
• Кіровоградська область – 3 випадки;
• Луганська область – 12 випадків;
• Львівська область – 24 випадки;
• Миколаївська область – 10 випадків;
• Одеська область – 60 випадків;
• Полтавська область – 7 випадків;
• Рівненська область – 7 випадків;
• Сумська область – 17 випадків;
• Тернопільська область – 2 випадки;
• Харківська область – 35 випадків;
• Херсонська область – 21 випадок;
• Хмельницька область – 5 випадків;
• Черкаська область – 21 випадок;
• Чернівецька область – 9 випадків;
• Чернігівська область – 13 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 111 150 людей.
Одну дозу отримали 65 226 людей, повністю імунізовані – 45 924 людини.
Протягом доби працювали: 741 мобільна бригада; 1615 пунктів щеплення; 56 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 4 млн 011 тис. 040 щеплень.
Отримали 1 дозу – 2 604 860 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 406 180 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.