Станом на 18 червня в Україні підтверджено менше тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та вдвоє більше одужань за добу. Крім того, за добу зроблено рекордну кількість щеплень.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 967 людей. Серед них – 32 дитини та 6 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 585 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 50 людей. За весь час епідемії померли 51 952 людини. Одужали за добу 2 312 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 147 тис. 972 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 228 тис. 192 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 51 199 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 25 888 осіб, методом ІФА – 9 342 особи, експрес-тестами – 15 969 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 629 тис. 744 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 207 випадків;

• Вінницька область – 7 випадків;

• Волинська область – 16 випадків;

• Дніпропетровська область – 50 випадків;

• Донецька область – 61 випадок;

• Житомирська область – 27 випадків;

• Закарпатська область – 9 випадків;

• Запорізька область – 43 випадки;

• Івано-Франківська область – 6 випадків;

• Київська область – 54 випадки;

• Кіровоградська область – 10 випадків;

• Луганська область – 14 випадків;

• Львівська область – 38 випадків;

• Миколаївська область – 38 випадків;

• Одеська область – 42 випадки;

• Полтавська область – 30 випадків;

• Рівненська область – 41 випадок;

• Сумська область – 38 випадків;

• Тернопільська область – 14 випадків;

• Харківська область – 68 випадків;

• Херсонська область – 23 випадки;

• Хмельницька область – 35 випадків;

• Черкаська область – 46 випадків;

• Чернівецька область – 28 випадків;

• Чернігівська область – 22 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було здійснено рекордну кількість щеплень за добу в Україні.

Так, було щеплено 81 713 людей. Одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані – 23 743 людини.

Протягом доби працювали: 618 мобільних бригад, 964 пункти щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації здійснено 1 млн 989 тис. 398 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 652 053 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб.

Станом на 17 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 707 599 людей.