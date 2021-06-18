Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 967 людей. Серед них – 32 дитини та 6 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 585 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 50 людей. За весь час епідемії померли 51 952 людини.
Одужали за добу 2 312 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 147 тис. 972 пацієнта.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 228 тис. 192 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 51 199 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 25 888 осіб, методом ІФА – 9 342 особи, експрес-тестами – 15 969 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 629 тис. 744 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 207 випадків;
• Вінницька область – 7 випадків;
• Волинська область – 16 випадків;
• Дніпропетровська область – 50 випадків;
• Донецька область – 61 випадок;
• Житомирська область – 27 випадків;
• Закарпатська область – 9 випадків;
• Запорізька область – 43 випадки;
• Івано-Франківська область – 6 випадків;
• Київська область – 54 випадки;
• Кіровоградська область – 10 випадків;
• Луганська область – 14 випадків;
• Львівська область – 38 випадків;
• Миколаївська область – 38 випадків;
• Одеська область – 42 випадки;
• Полтавська область – 30 випадків;
• Рівненська область – 41 випадок;
• Сумська область – 38 випадків;
• Тернопільська область – 14 випадків;
• Харківська область – 68 випадків;
• Херсонська область – 23 випадки;
• Хмельницька область – 35 випадків;
• Черкаська область – 46 випадків;
• Чернівецька область – 28 випадків;
• Чернігівська область – 22 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було здійснено рекордну кількість щеплень за добу в Україні.
Так, було щеплено 81 713 людей. Одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані – 23 743 людини.
Протягом доби працювали: 618 мобільних бригад, 964 пункти щеплення.
Від початку кампанії з вакцинації здійснено 1 млн 989 тис. 398 щеплень.
Отримали 1 дозу – 1 652 053 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб.
Станом на 17 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 707 599 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.