Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 967 людей. Серед них – 32 дитини та 6 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 585 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 50 людей. За весь час епідемії померли 51 952 людини.

Одужали за добу 2 312 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 147 тис. 972 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 228 тис. 192 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 51 199 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 25 888 осіб, методом ІФА – 9 342 особи, експрес-тестами – 15 969 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 629 тис. 744 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 207 випадків;

• Вінницька область – 7 випадків;

• Волинська область – 16 випадків;

• Дніпропетровська область – 50 випадків;

• Донецька область – 61 випадок;

• Житомирська область – 27 випадків;

• Закарпатська область – 9 випадків;

• Запорізька область – 43 випадки;

• Івано-Франківська область – 6 випадків;

• Київська область – 54 випадки;

• Кіровоградська область – 10 випадків;

• Луганська область – 14 випадків;

• Львівська область – 38 випадків;

• Миколаївська область – 38 випадків;

• Одеська область – 42 випадки;

• Полтавська область – 30 випадків;

• Рівненська область – 41 випадок;

• Сумська область – 38 випадків;

• Тернопільська область – 14 випадків;

• Харківська область – 68 випадків;

• Херсонська область – 23 випадки;

• Хмельницька область – 35 випадків;

• Черкаська область – 46 випадків;

• Чернівецька область – 28 випадків;

• Чернігівська область – 22 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було здійснено рекордну кількість щеплень за добу в Україні.

Так, було щеплено 81 713 людей. Одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані – 23 743 людини.

Протягом доби працювали: 618 мобільних бригад, 964 пункти щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації здійснено 1 млн 989 тис. 398 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 652 053 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб.

Станом на 17 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 707 599 людей.