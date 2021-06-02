Станом на 2 червня в Україні підтверджено понад 2,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в чотири рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 2 205 людей. Серед них – 104 дитини та 85 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 1 262 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 158 людей. За весь час епідемії померли 50 857 людей. Одужали за добу 9 405 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 062 тис. 572 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 206 тис. 836 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 64 876 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 27 936 осіб, методом ІФА – 11 348 осіб, експрес-тестами – 25 592 особи).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 235 тис. 181 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 473 випадки за добу; всього виявлено 207 344 випадки – 5102 пацієнта померли, 172 456 одужали;

• Вінницька область – 45 випадків за добу; всього зафіксовано 70 586 випадків – 1670 людей померли, 66 950 одужали;

• Волинська область – 53 випадки за добу; всього підтверджено 61 392 випадки – 1158 людей померли, 58 139 одужали;

• Дніпропетровська область – 94 випадки за добу; всього діагностовано 133 745 випадків – 4220 людей померли, 122 570 одужали;

• Донецька область – 112 випадків за добу; за весь час виявлено 89 454 випадки – 2256 людей померли, 84 112 одужали;

• Житомирська область – 49 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 87 723 випадки – 1748 людей померли, 84 510 одужали;

• Закарпатська область – 43 випадки за добу; всього підтверджено 61 693 випадки – 1593 пацієнта померли, 59 124 одужали;

• Запорізька область – 124 випадки за добу; всього діагностовано 103 079 випадків – 2357 людей померли, 97 057 одужали;

• Івано-Франківська область – 53 випадки за добу; всього виявлено 86 274 випадки – 2063 пацієнта померли, 82 778 одужали;

• Київська область – 178 випадків за добу; всього зафіксовано 125 492 випадки – 2692 пацієнта померли, 119 673 одужали;

• Кіровоградська область – 33 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 20 329 випадків – 803 пацієнта померли, 17 801 одужав;

• Луганська область – 24 випадки за добу; за весь час діагностовано 26 171 випадок – 899 людей померли, 24 021 одужали;

• Львівська область – 70 випадків за добу; всього виявлено 136 086 випадків – 3578 людей померли, 129 883 одужали;

• Миколаївська область – 70 випадків за добу; всього зафіксовано 68 746 випадків – 1809 людей померли, 65 569 одужали;

• Одеська область – 54 випадки за добу; всього підтверджено 139 631 випадок – 2910 людей померли, 131 081 одужали;

• Полтавська область – 30 випадків за добу; всього діагностовано 77 076 випадків – 1801 пацієнт помер, 73 737 одужали;

• Рівненська область – 104 випадки за добу; за час епідемії виявлено 78 433 випадки – 1179 людей померли, 75 237 одужали;

• Сумська область – 72 випадки за добу; за весь час зафіксовано 77 017 випадків – 1293 пацієнта померли, 73 980 одужали;

• Тернопільська область – 43 випадки за добу; всього підтверджено 69 538 випадків – 1181 пацієнт помер, 66 311 одужали;

• Харківська область – 139 випадків за добу; за весь час виявлено 147 038 випадків – 3312 пацієнтів померли, 136 123 одужали;

• Херсонська область – 74 випадки за добу; всього зафіксовано 34 878 випадків – 1084 пацієнта померли, 31 692 одужали;

• Хмельницька область – 57 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 88 064 випадки – 1819 людей померли, 83 824 одужали;

• Черкаська область – 83 випадки за добу; всього діагностовано 80 828 випадків – 1246 людей померли, 75 441 одужали;

• Чернівецька область – 46 випадків за добу; всього виявлено 79 353 випадки – 1769 людей померли, 76 406 одужали;

• Чернігівська область – 82 випадки за добу; всього зафіксовано 56 866 випадків – 1315 людей померли, 54 097 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби, 1 червня, було щеплено проти коронавірусу 18 884 людини. Одну дозу отримали 15 858 людей, повністю імунізовані – 3 026 людей.

Вакцинацію здійснювали 240 мобільних бригад та 390 пунктів щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 1 млн 180 тис. 402 щеплення.

Отримали 1 дозу – 1 млн 047 тис. 894 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 132 508 осіб.

Станом на 2 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 620 024 людини.