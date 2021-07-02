Станом на 2 липня в Україні підтверджено майже 700 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та приблизно вдвічі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 696 людей (з них дітей – 36, медпрацівників – 33).

До лікарень госпіталізували ще 439 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 33 людини. За весь час епідемії померли 52 424 людини. Одужали за добу 1197 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 169 тис. 584 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 236 тис. 497 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 44 088 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 19 756 осіб, методом ІФА – 8 924 особи, експрес-тестами – 15 408 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 881 тис. 002 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 194 випадки за добу; всього зафіксовано 214 213 випадків – 5195 людей померли, 205 036 одужали;

• Вінницька область – 5 випадків за добу; всього виявлено 71 108 випадків – 1690 людей померли, 69 207 одужали;

• Волинська область – 17 випадків за добу; всього підтверджено 62 174 випадки – 1196 людей померли, 60 610 одужали;

• Дніпропетровська область – 36 випадків за добу; всього діагностовано 135 641 випадок – 4439 людей померли, 130 132 одужали;

• Донецька область – 39 випадків за добу; за весь час виявлено 90 685 випадків – 2359 людей померли, 87 942 одужали;

• Житомирська область – 13 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 88 447 випадків – 1790 людей померли, 86 352 одужали;

• Закарпатська область – 5 випадків за добу; всього підтверджено 62 100 випадків – 1604 пацієнта померли, 60 340 одужали;

• Запорізька область – 18 випадків за добу; всього діагностовано 104 626 випадків – 2442 пацієнта померли, 101 813 одужали;

• Івано-Франківська область – 8 випадків за добу; всього виявлено 86 674 випадки – 2100 людей померли, 84 473 одужали;

• Київська область – 50 випадків за добу; всього зафіксовано 127 434 випадки – 2752 пацієнта померли, 123 873 одужали;

• Кіровоградська область – 5 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 624 випадки – 841 пацієнт помер, 19 421 одужали;

• Луганська область – 9 випадків за добу; за весь час діагностовано 26 629 випадків – 947 людей померли, 25 472 одужали;

• Львівська область – 49 випадків за добу; всього виявлено 137 503 випадки – 3653 пацієнта померли, 132 962 одужали;

• Миколаївська область – 9 випадків за добу; всього зафіксовано 69 973 випадки – 1847 людей померли, 67 817 одужали;

• Одеська область – 53 випадки за добу; всього підтверджено 140 678 випадків – 2975 людей померли, 136 872 одужали;

• Полтавська область – 16 випадків за добу; всього діагностовано 77 870 випадків – 1859 людей померли, 75 722 одужали;

• Рівненська область – 7 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 507 випадків – 1205 людей померли, 78 105 одужали;

• Сумська область – 31 випадок за добу; за весь час зафіксовано 77 930 випадків – 1323 пацієнта померли, 76 242 одужали;

• Тернопільська область – 8 випадків за добу; всього підтверджено 70 035 випадків – 1200 людей померли, 68 583 одужали;

• Харківська область – 33 випадки за добу; всього діагностовано 148 608 випадків – 3535 людей померли, 144 175 одужали;

• Херсонська область – 31 випадок за добу; всього виявлено 35 807 випадків – 1147 людей померли, 34 245 одужали;

• Хмельницька область – 26 випадків за добу; всього зафіксовано 88 934 випадки – 1871 пацієнт помер, 86 536 одужали;

• Черкаська область – 19 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 81 793 випадки – 1313 людей померли, 79 985 одужали;

• Чернівецька область – 5 випадків за добу; за весь час діагностовано 79 953 випадки – 1793 пацієнта померли, 77 843 одужали;

• Чернігівська область – 10 випадків за добу; всього виявлено 57 551 випадок – 1348 людей померли, 55 826 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

В Україні вже понад два мільйони людей отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19.

Протягом минулої доби було щеплено 90 959 людей. Одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані – 55 487 людей.

Протягом доби працювали: 572 мобільні бригади; 1 546 пунктів щеплення; 22 центри вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 2 млн 767 тис. 613 щеплень.

Отримали 1 дозу – 2 млн 001 тис. 130 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 1 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 765 181 людина.