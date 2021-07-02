Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 696 людей (з них дітей – 36, медпрацівників – 33).
До лікарень госпіталізували ще 439 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 33 людини. За весь час епідемії померли 52 424 людини.
Одужали за добу 1197 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 169 тис. 584 пацієнта.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 236 тис. 497 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 44 088 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 19 756 осіб, методом ІФА – 8 924 особи, експрес-тестами – 15 408 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 881 тис. 002 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 194 випадки за добу; всього зафіксовано 214 213 випадків – 5195 людей померли, 205 036 одужали;
• Вінницька область – 5 випадків за добу; всього виявлено 71 108 випадків – 1690 людей померли, 69 207 одужали;
• Волинська область – 17 випадків за добу; всього підтверджено 62 174 випадки – 1196 людей померли, 60 610 одужали;
• Дніпропетровська область – 36 випадків за добу; всього діагностовано 135 641 випадок – 4439 людей померли, 130 132 одужали;
• Донецька область – 39 випадків за добу; за весь час виявлено 90 685 випадків – 2359 людей померли, 87 942 одужали;
• Житомирська область – 13 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 88 447 випадків – 1790 людей померли, 86 352 одужали;
• Закарпатська область – 5 випадків за добу; всього підтверджено 62 100 випадків – 1604 пацієнта померли, 60 340 одужали;
• Запорізька область – 18 випадків за добу; всього діагностовано 104 626 випадків – 2442 пацієнта померли, 101 813 одужали;
• Івано-Франківська область – 8 випадків за добу; всього виявлено 86 674 випадки – 2100 людей померли, 84 473 одужали;
• Київська область – 50 випадків за добу; всього зафіксовано 127 434 випадки – 2752 пацієнта померли, 123 873 одужали;
• Кіровоградська область – 5 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 624 випадки – 841 пацієнт помер, 19 421 одужали;
• Луганська область – 9 випадків за добу; за весь час діагностовано 26 629 випадків – 947 людей померли, 25 472 одужали;
• Львівська область – 49 випадків за добу; всього виявлено 137 503 випадки – 3653 пацієнта померли, 132 962 одужали;
• Миколаївська область – 9 випадків за добу; всього зафіксовано 69 973 випадки – 1847 людей померли, 67 817 одужали;
• Одеська область – 53 випадки за добу; всього підтверджено 140 678 випадків – 2975 людей померли, 136 872 одужали;
• Полтавська область – 16 випадків за добу; всього діагностовано 77 870 випадків – 1859 людей померли, 75 722 одужали;
• Рівненська область – 7 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 507 випадків – 1205 людей померли, 78 105 одужали;
• Сумська область – 31 випадок за добу; за весь час зафіксовано 77 930 випадків – 1323 пацієнта померли, 76 242 одужали;
• Тернопільська область – 8 випадків за добу; всього підтверджено 70 035 випадків – 1200 людей померли, 68 583 одужали;
• Харківська область – 33 випадки за добу; всього діагностовано 148 608 випадків – 3535 людей померли, 144 175 одужали;
• Херсонська область – 31 випадок за добу; всього виявлено 35 807 випадків – 1147 людей померли, 34 245 одужали;
• Хмельницька область – 26 випадків за добу; всього зафіксовано 88 934 випадки – 1871 пацієнт помер, 86 536 одужали;
• Черкаська область – 19 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 81 793 випадки – 1313 людей померли, 79 985 одужали;
• Чернівецька область – 5 випадків за добу; за весь час діагностовано 79 953 випадки – 1793 пацієнта померли, 77 843 одужали;
• Чернігівська область – 10 випадків за добу; всього виявлено 57 551 випадок – 1348 людей померли, 55 826 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
В Україні вже понад два мільйони людей отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19.
Протягом минулої доби було щеплено 90 959 людей. Одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані – 55 487 людей.
Протягом доби працювали: 572 мобільні бригади; 1 546 пунктів щеплення; 22 центри вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 2 млн 767 тис. 613 щеплень.
Отримали 1 дозу – 2 млн 001 тис. 130 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Станом на 1 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 765 181 людина.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.