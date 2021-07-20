Станом на 20 липня в Україні підтверджено майже 600 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та практично стільки ж одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 598 людей (з них дітей – 23, медпрацівників – 13).

До лікарень ушпиталено ще 279 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 25 людей. За весь час епідемії померли 52 756 людей. Одужали за добу 540 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 181 тис. 925 пацієнтів.

Загалом в Україні було виявлено 2 млн 245 тис. 275 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 42 411 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 21 459 осіб, методом ІФА – 8 387 осіб, експрес-тестами – 12 565 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 182 тис. 527 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 228 випадків за добу; всього виявлено 216 959 випадків – 5221 пацієнт помер, 207 750 одужали;

• Вінницька область – 9 випадків за добу; всього зафіксовано 71 299 випадків – 1699 людей померли, 69 396 одужали;

• Волинська область – 4 випадки за добу; всього підтверджено 62 256 випадків – 1203 пацієнта померли, 60 977 одужали;

• Дніпропетровська область – 32 випадки за добу; всього діагностовано 136 117 випадків – 4479 людей померли, 131 182 одужали;

• Донецька область – 48 випадків за добу; за весь час виявлено 91 128 випадків – 2375 людей померли, 88 343 одужали;

• Житомирська область – 11 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 88 676 випадків – 1800 людей померли, 86 583 одужали;

• Закарпатська область – 5 випадків за добу; всього підтверджено 62 174 випадки – 1607 людей померли, 60 489 одужали;

• Запорізька область – 14 випадків за добу; всього діагностовано 104 917 випадків – 2451 пацієнт помер, 102 213 одужали;

• Івано-Франківська область – 7 випадків за добу; всього виявлено 86 776 випадків – 2104 пацієнти померли, 84 585 одужали;

• Київська область – 6 випадків за добу; всього зафіксовано 127 978 випадків – 2760 людей померли, 124 683 одужали;

• Кіровоградська область – 1 випадок за добу; за час епідемії підтверджено 20 688 випадків – 854 пацієнта померли, 19 723 одужали;

• Луганська область – 35 випадків за добу; за весь час діагностовано 26 878 випадків – 961 пацієнт помер, 25 655 одужали;

• Львівська область – 20 випадків за добу; всього виявлено 137 854 випадки – 3676 людей померли, 133 694 одужали;

• Миколаївська область – 4 випадки за добу; всього зафіксовано 70 212 випадків – 1859 людей померли, 68 209 одужали;

• Одеська область – 35 випадків за добу; всього підтверджено 141 395 випадків – 3003 пацієнта померли, 137 587 одужали;

• Полтавська область – 15 випадків за добу; всього діагностовано 78 121 випадок – 1869 людей померли, 76 052 одужали;

• Рівненська область – 3 випадки за добу; за час епідемії виявлено 79 616 випадків – 1207 людей померли, 78 337 одужали;

• Сумська область – 35 випадків за добу; всього зафіксовано 78 204 випадки – 1333 людини померли, 76 592 одужали;

• Тернопільська область – 1 випадок за добу; за весь час підтверджено 70 124 випадки – 1204 пацієнта померли, 68 874 одужали;

• Харківська область – 18 випадків за добу; всього діагностовано 148 968 випадків – 3581 пацієнт помер, 144 827 одужали;

• Херсонська область – 30 випадків за добу; всього виявлено 36 069 випадків – 1157 людей померли, 34 623 одужали;

• Хмельницька область – 19 випадків за добу; всього підтверджено 89 090 випадків – 1887 людей померли, 87 046 одужали;

• Черкаська область – 13 випадків за добу; всього діагностовано 82 043 випадки – 1320 людей померли, 80 379 одужали;

• Чернівецька область – 4 випадки за добу; за весь час виявлено 80 058 випадків – 1795 людей померли, 78 174 одужали;

• Чернігівська область – 1 випадок за добу; за час епідемії зафіксовано 57 675 випадків – 1351 пацієнт помер, 55 952 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 81 015 людей.

Одну дозу отримали 50 267 людей, повністю імунізовані – 30 748 людей.

Протягом доби працювали: 583 мобільні бригади; 1 394 пункти щеплення; 50 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом здійснено 4 млн 179 тис. 663 щеплення.

Отримали 1 дозу – 2 717 788 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.