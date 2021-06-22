Станом на 22 червня в Україні підтверджено менш ніж 300 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 296 людей (з них дітей – 22, медпрацівників – 2).

До лікарень госпіталізували 318 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 21 людина. За весь час епідемії померли 52 053 людини. Одужали за добу 829 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 152 тис. 969 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 230 тис. 142 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 17 429 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 11 881 особу, методом ІФА – 1 448 осіб, експрес-тестами – 4 100 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 690 тис. 896 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 87 випадків за добу; всього виявлено 212 370 випадків – 5180 людей померли, 202 713 одужали;

• Вінницька область – 2 випадки за добу; всього зафіксовано 70 997 випадків – 1687 людей померли, 68 986 одужали;

• Волинська область – 9 випадків за добу; всього підтверджено 62 039 випадків – 1186 людей померли, 60 238 одужали;

• Дніпропетровська область – 14 випадків за добу; всього діагностовано 135 303 випадки – 4401 пацієнт помер, 128 804 одужали;

• Житомирська область – 3 випадки за добу; за час епідемії виявлено 88 295 випадків – 1782 пацієнта померли, 85 926 одужали;

• Запорізька область – 30 випадків за добу; за весь час зафіксовано 104 362 випадки – 2420 людей померли, 101 212 одужали;

• Київська область – 3 випадки за добу; всього підтверджено 127 033 випадки – 2736 людей померли, 122 746 одужали;

• Кіровоградська область – 2 випадки за добу; всього діагностовано 20 569 випадків – 835 людей померли, 18 914 одужали;

• Луганська область – 3 випадки за добу; всього виявлено 26 494 випадки – 932 пацієнта померли, 25 151 одужали;

• Львівська область – 14 випадків за добу; всього зафіксовано 137 214 випадків – 3634 людини померли, 131 718 одужали;

• Миколаївська область – 18 випадків за добу; всього підтверджено 69 775 випадків – 1836 людей померли, 67 408 одужали;

• Одеська область – 17 випадків за добу; всього діагностовано 140 374 випадки – 2963 пацієнта померли, 135 452 одужали;

• Полтавська область – 14 випадків за добу; за весь час виявлено 77 689 випадків – 1842 пацієнта померли, 75 415 одужали;

• Рівненська область – 5 випадків за добу; всього зафіксовано 79 337 випадків – 1204 пацієнта померли, 77 623 одужали;

• Сумська область – 11 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 77 718 випадків – 1307 людей померли, 75 666 одужали;

• Тернопільська область – 5 випадків за добу; всього діагностовано 69 982 випадки – 1196 людей померли, 68 207 одужали;

• Харківська область – 6 випадків за добу; всього виявлено 148 294 випадки – 3488 людей померли, 143 149 одужали;

• Херсонська область – 7 випадків за добу; всього зафіксовано 35 626 випадків – 1123 пацієнта померли, 33 815 одужали;

• Хмельницька область – 6 випадків за добу; всього підтверджено 88 769 випадків – 1857 людей померли, 86 059 одужали;

• Черкаська область – 3 випадки за добу; всього діагностовано 81 565 випадків – 1299 людей померли, 79 244 одужали;

• Чернівецька область – 18 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 871 випадок – 1789 людей померли, 77 508 одужали;

• Чернігівська область – 19 випадків за добу; всього діагностовано 57 437 випадків – 1338 людей померли, 55 512 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 8 966 людей. Одну дозу отримали 6 751 людина, повністю імунізовані – 2 395 людей.

Протягом доби працювали: 87 мобільних бригад, 213 пунктів щеплення; 20 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації проведено 2 095 458 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 732 611 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 362 847 осіб.

Станом на 21 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 721 320 людей.