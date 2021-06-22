Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 296 людей (з них дітей – 22, медпрацівників – 2).
До лікарень госпіталізували 318 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 21 людина. За весь час епідемії померли 52 053 людини.
Одужали за добу 829 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 152 тис. 969 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 230 тис. 142 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 17 429 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 11 881 особу, методом ІФА – 1 448 осіб, експрес-тестами – 4 100 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 690 тис. 896 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 87 випадків за добу; всього виявлено 212 370 випадків – 5180 людей померли, 202 713 одужали;
• Вінницька область – 2 випадки за добу; всього зафіксовано 70 997 випадків – 1687 людей померли, 68 986 одужали;
• Волинська область – 9 випадків за добу; всього підтверджено 62 039 випадків – 1186 людей померли, 60 238 одужали;
• Дніпропетровська область – 14 випадків за добу; всього діагностовано 135 303 випадки – 4401 пацієнт помер, 128 804 одужали;
• Житомирська область – 3 випадки за добу; за час епідемії виявлено 88 295 випадків – 1782 пацієнта померли, 85 926 одужали;
• Запорізька область – 30 випадків за добу; за весь час зафіксовано 104 362 випадки – 2420 людей померли, 101 212 одужали;
• Київська область – 3 випадки за добу; всього підтверджено 127 033 випадки – 2736 людей померли, 122 746 одужали;
• Кіровоградська область – 2 випадки за добу; всього діагностовано 20 569 випадків – 835 людей померли, 18 914 одужали;
• Луганська область – 3 випадки за добу; всього виявлено 26 494 випадки – 932 пацієнта померли, 25 151 одужали;
• Львівська область – 14 випадків за добу; всього зафіксовано 137 214 випадків – 3634 людини померли, 131 718 одужали;
• Миколаївська область – 18 випадків за добу; всього підтверджено 69 775 випадків – 1836 людей померли, 67 408 одужали;
• Одеська область – 17 випадків за добу; всього діагностовано 140 374 випадки – 2963 пацієнта померли, 135 452 одужали;
• Полтавська область – 14 випадків за добу; за весь час виявлено 77 689 випадків – 1842 пацієнта померли, 75 415 одужали;
• Рівненська область – 5 випадків за добу; всього зафіксовано 79 337 випадків – 1204 пацієнта померли, 77 623 одужали;
• Сумська область – 11 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 77 718 випадків – 1307 людей померли, 75 666 одужали;
• Тернопільська область – 5 випадків за добу; всього діагностовано 69 982 випадки – 1196 людей померли, 68 207 одужали;
• Харківська область – 6 випадків за добу; всього виявлено 148 294 випадки – 3488 людей померли, 143 149 одужали;
• Херсонська область – 7 випадків за добу; всього зафіксовано 35 626 випадків – 1123 пацієнта померли, 33 815 одужали;
• Хмельницька область – 6 випадків за добу; всього підтверджено 88 769 випадків – 1857 людей померли, 86 059 одужали;
• Черкаська область – 3 випадки за добу; всього діагностовано 81 565 випадків – 1299 людей померли, 79 244 одужали;
• Чернівецька область – 18 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 871 випадок – 1789 людей померли, 77 508 одужали;
• Чернігівська область – 19 випадків за добу; всього діагностовано 57 437 випадків – 1338 людей померли, 55 512 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 8 966 людей. Одну дозу отримали 6 751 людина, повністю імунізовані – 2 395 людей.
Протягом доби працювали: 87 мобільних бригад, 213 пунктів щеплення; 20 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації проведено 2 095 458 щеплень.
Отримали 1 дозу – 1 732 611 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 362 847 осіб.
Станом на 21 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 721 320 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.