Станом на 22 липня в Україні підтверджено понад 700 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість одужань за добу менша, ніж показник захворювань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 726 людей (з них дітей – 54, медпрацівників – 22).

До лікарень ушпиталено ще 402 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померла 21 людина. За весь час епідемії померли 52 790 людей. Одужав за добу 501 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 2 млн 183 тис. 003 пацієнта.

Загалом в Україні було виявлено 2 млн 246 тис. 656 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 43 267 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 20 724 особи, методом ІФА – 7 749 осіб, експрес-тестами – 14 794 особи).

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 221 тис. 402 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 246 випадків;

• Вінницька область – 22 випадки;

• Волинська область – 1 випадок;

• Дніпропетровська область – 13 випадків;

• Донецька область – 44 випадки;

• Житомирська область – 11 випадків;

• Закарпатська область – 9 випадків;

• Запорізька область – 34 випадки;

• Івано-Франківська область – 14 випадків;

• Київська область – 9 випадків;

• Кіровоградська область – 3 випадки;

• Луганська область – 31 випадок;

• Львівська область – 24 випадки;

• Миколаївська область – 19 випадків;

• Одеська область – 42 випадки;

• Полтавська область – 26 випадків;

• Рівненська область – 5 випадків;

• Сумська область – 37 випадків;

• Тернопільська область – 6 випадків;

• Харківська область – 41 випадок;

• Херсонська область – 35 випадків;

• Хмельницька область – 9 випадків;

• Черкаська область – 23 випадки;

• Чернівецька область – 7 випадків;

• Чернігівська область – 15 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 120 090 людей.

Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані – 54 568 людей.

Протягом доби працювали: 655 мобільні бригади; 2 280 пунктів щеплення; 127 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 4 млн 399 тис. 756 щеплень.

Отримали 1 дозу – 2 843 897 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.