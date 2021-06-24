Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 937 людей (з них дітей – 33, медпрацівників – 24).
До лікарень госпіталізували 559 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 58 людей. За весь час епідемії померли 52 181 людина.
Одужали за добу 2 471 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 2 млн 157 тис. 732 пацієнта.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 231 тис. 914 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 54 343 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 22 496 осіб, методом ІФА – 11 418 осіб, експрес-тестами – 20 429 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 739 тис. 672 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 223 випадки за добу; всього виявлено 212 834 випадки – 5185 людей померли, 203 547 одужали;
• Вінницька область – 16 випадків за добу; всього зафіксовано 71 033 випадки – 1689 людей померли, 69 051 одужали;
• Волинська область – 24 випадки за добу; всього підтверджено 62 076 випадків – 1192 пацієнта померли, 60 346 одужали;
• Дніпропетровська область – 59 випадків за добу; всього діагностовано 135 398 випадків – 4409 людей померли, 129 117 одужали;
• Донецька область – 51 випадок за добу; за весь час виявлено 90 491 випадок – 2338 людей померли, 87 492 одужали;
• Житомирська область – 17 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 88 329 випадків – 1784 пацієнта померли, 86 084 одужали;
• Закарпатська область – 8 випадків за добу; всього підтверджено 62 063 випадки – 1603 пацієнта померли, 60 089 одужали;
• Запорізька область – 42 випадки за добу; всього діагностовано 104 419 випадків – 2427 людей померли, 101 397 одужали;
• Івано-Франківська область – 14 випадків за добу; всього виявлено 86 627 випадків – 2095 людей померли, 84 316 одужали;
• Київська область – 51 випадок за добу; всього зафіксовано 127 122 випадки – 2741 пацієнт помер, 123 009 одужали;
• Кіровоградська область – 15 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 593 випадки – 837 людей померли, 18 957 одужали;
• Луганська область – 18 випадків за добу; за весь час діагностовано 26 535 випадків – 939 людей померли, 25 294 одужали;
• Львівська область – 48 випадків за добу; всього виявлено 137 314 випадків – 3647 людей померли, 131 979 одужали;
• Миколаївська область – 35 випадків за добу; всього зафіксовано 69 833 випадки – 1838 людей померли, 67 438 одужали;
• Одеська область – 30 випадків за добу; всього підтверджено 140 434 випадки – 2968 людей померли, 135 630 одужали;
• Полтавська область – 18 випадків за добу; всього діагностовано 77 742 випадки – 1850 людей померли, 75 552 одужали;
• Рівненська область – 26 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 401 випадок – 1205 людей померли, 77 867 одужали;
• Сумська область – 24 випадки за добу; за весь час зафіксовано 77 768 випадків – 1311 людей померли, 75 859 одужали;
• Тернопільська область – 6 випадків за добу; всього підтверджено 69 992 випадки – 1196 людей померли, 68 291 одужали;
• Харківська область – 57 випадків за добу; всього діагностовано 148 377 випадків – 3501 пацієнт помер, 143 579 одужали;
• Херсонська область – 30 випадків за добу; всього виявлено 35 665 випадків – 1133 пацієнта померли, 33 891 одужали;
• Хмельницька область – 49 випадків за добу; всього підтверджено 88 844 випадки – 1858 людей померли, 86 194 одужали;
• Черкаська область – 33 випадки за добу; за весь час зафіксовано 81 639 випадків – 1301 пацієнт помер, 79 484 одужали;
• Чернівецька область – 11 випадків за добу; всього підтверджено 79 901 випадок – 1791 пацієнт помер, 77 595 одужали;
• Чернігівська область – 32 випадки за добу; за час епідемії діагностовано 57 484 випадки – 1343 пацієнта померли, 55 674 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 79 921 людину. Одну дозу отримали 38 862 людини, повністю імунізовані – 41 059 людей.
Протягом доби працювали: 634 мобільні бригади, 1 197 пунктів щеплення, 4 центри вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 2 млн 229 тис. 165 щеплень.
Отримали 1 дозу – 1 793 999 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 435 166 осіб.
Станом на 23 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 731 252 людини.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.