Станом на 24 червня в Україні підтверджено понад 900 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 2,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 937 людей (з них дітей – 33, медпрацівників – 24).

До лікарень госпіталізували 559 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 58 людей. За весь час епідемії померли 52 181 людина. Одужали за добу 2 471 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 2 млн 157 тис. 732 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 231 тис. 914 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 54 343 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 22 496 осіб, методом ІФА – 11 418 осіб, експрес-тестами – 20 429 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 739 тис. 672 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 223 випадки за добу; всього виявлено 212 834 випадки – 5185 людей померли, 203 547 одужали;

• Вінницька область – 16 випадків за добу; всього зафіксовано 71 033 випадки – 1689 людей померли, 69 051 одужали;

• Волинська область – 24 випадки за добу; всього підтверджено 62 076 випадків – 1192 пацієнта померли, 60 346 одужали;

• Дніпропетровська область – 59 випадків за добу; всього діагностовано 135 398 випадків – 4409 людей померли, 129 117 одужали;

• Донецька область – 51 випадок за добу; за весь час виявлено 90 491 випадок – 2338 людей померли, 87 492 одужали;

• Житомирська область – 17 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 88 329 випадків – 1784 пацієнта померли, 86 084 одужали;

• Закарпатська область – 8 випадків за добу; всього підтверджено 62 063 випадки – 1603 пацієнта померли, 60 089 одужали;

• Запорізька область – 42 випадки за добу; всього діагностовано 104 419 випадків – 2427 людей померли, 101 397 одужали;

• Івано-Франківська область – 14 випадків за добу; всього виявлено 86 627 випадків – 2095 людей померли, 84 316 одужали;

• Київська область – 51 випадок за добу; всього зафіксовано 127 122 випадки – 2741 пацієнт помер, 123 009 одужали;

• Кіровоградська область – 15 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 593 випадки – 837 людей померли, 18 957 одужали;

• Луганська область – 18 випадків за добу; за весь час діагностовано 26 535 випадків – 939 людей померли, 25 294 одужали;

• Львівська область – 48 випадків за добу; всього виявлено 137 314 випадків – 3647 людей померли, 131 979 одужали;

• Миколаївська область – 35 випадків за добу; всього зафіксовано 69 833 випадки – 1838 людей померли, 67 438 одужали;

• Одеська область – 30 випадків за добу; всього підтверджено 140 434 випадки – 2968 людей померли, 135 630 одужали;

• Полтавська область – 18 випадків за добу; всього діагностовано 77 742 випадки – 1850 людей померли, 75 552 одужали;

• Рівненська область – 26 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 401 випадок – 1205 людей померли, 77 867 одужали;

• Сумська область – 24 випадки за добу; за весь час зафіксовано 77 768 випадків – 1311 людей померли, 75 859 одужали;

• Тернопільська область – 6 випадків за добу; всього підтверджено 69 992 випадки – 1196 людей померли, 68 291 одужали;

• Харківська область – 57 випадків за добу; всього діагностовано 148 377 випадків – 3501 пацієнт помер, 143 579 одужали;

• Херсонська область – 30 випадків за добу; всього виявлено 35 665 випадків – 1133 пацієнта померли, 33 891 одужали;

• Хмельницька область – 49 випадків за добу; всього підтверджено 88 844 випадки – 1858 людей померли, 86 194 одужали;

• Черкаська область – 33 випадки за добу; за весь час зафіксовано 81 639 випадків – 1301 пацієнт помер, 79 484 одужали;

• Чернівецька область – 11 випадків за добу; всього підтверджено 79 901 випадок – 1791 пацієнт помер, 77 595 одужали;

• Чернігівська область – 32 випадки за добу; за час епідемії діагностовано 57 484 випадки – 1343 пацієнта померли, 55 674 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 79 921 людину. Одну дозу отримали 38 862 людини, повністю імунізовані – 41 059 людей.

Протягом доби працювали: 634 мобільні бригади, 1 197 пунктів щеплення, 4 центри вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 2 млн 229 тис. 165 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 793 999 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 435 166 осіб.

Станом на 23 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 731 252 людини.