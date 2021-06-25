Станом на 25 червня в Україні підтверджено понад 800 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 876 осіб (з них дітей – 36, медпрацівників – 32).

До лікарень госпіталізували 489 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 53 особи. За весь час епідемії померли 52 234 людини. Одужали за добу 2 405 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 160 тис. 137 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 232 тис. 790 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 45 720 тестувань на коронавірус (з них протестовано: методом ПЛР – 19 481 особу, методом ІФА – 9 160 осіб, експрес-тестами – 17 079 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 759 тис. 153 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 196 випадків за добу; всього зафіксовано 213 030 випадків – 5186 людей померли, 203 934 одужали;

• Вінницька область – 9 випадків за добу; всього виявлено 71 042 випадки – 1689 людей померли, 69 073 одужали;

• Волинська область – 19 випадків за добу; всього підтверджено 62 095 випадків – 1193 пацієнти померли, 60 424 одужали;

• Дніпропетровська область – 63 випадки за добу; всього діагностовано 135 461 випадок – 4416 людей померли, 129 215 одужали;

• Донецька область – 53 випадки за добу; всього виявлено 90 544 випадки – 2346 людей померли, 87 599 одужали;

• Житомирська область – 30 випадків за добу; всього зафіксовано 88 359 випадків – 1784 пацієнти померли, 86 202 одужали;

• Закарпатська область – 14 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 62 077 випадків – 1603 пацієнта померли, 60 131 одужали;

• Запорізька область – 72 випадки за добу; за весь час діагностовано 104 491 випадок – 2434 пацієнти померли, 101 459 одужали;

• Івано-Франківська область – 12 випадків за добу; всього виявлено 86 639 випадків – 2097 людей померли, 84 370 одужали;

• Київська область – 53 випадки за добу; всього зафіксовано 127 175 випадків – 2742 пацієнти померли, 123 275 одужали;

• Кіровоградська область – 6 випадків за добу; всього підтверджено 20 599 випадків – 837 людей померли, 18 983 одужали;

• Луганська область – 10 випадків за добу; всього діагностовано 26 545 випадків – 940 людей померли, 25 334 одужали;

• Львівська область – 32 випадки за добу; за час епідемії виявлено 137 346 випадків – 3649 людей померли, 132 442 одужали;

• Миколаївська область – 28 випадків за добу; за весь час зафіксовано 69 861 випадок – 1841 пацієнт помер, 67 449 одужали;

• Одеська область – 33 випадки за добу; всього підтверджено 140 467 випадків – 2971 пацієнт помер, 135 817 одужали;

• Полтавська область – 26 випадків за добу; всього діагностовано 77 768 випадків – 1852 пацієнти померли, 75 582 одужали;

• Рівненська область – 20 випадків за добу; за весь час виявлено 79 421 випадок – 1205 людей померли, 77 916 одужали;

• Сумська область – 24 випадки за добу; всього зафіксовано 77 792 випадки – 1317 людей померли, 75 897 одужали;

• Тернопільська область – 10 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 70 002 випадки – 1197 людей померли, 68 335 одужали;

• Харківська область – 56 випадків за добу; всього діагностовано 148 433 випадки – 3507 людей померли, 143 621 одужали;

• Херсонська область – 29 випадків за добу; всього виявлено 35 694 випадки – 1133 пацієнти померли, 33 934 одужали;

• Хмельницька область – 16 випадків за добу; всього зафіксовано 88 860 випадків – 1859 людей померли, 86 218 одужали;

• Черкаська область – 33 випадки за добу; всього підтверджено 81 672 випадки – 1302 пацієнти померли, 79 596 одужали;

• Чернівецька область – 13 випадків за добу; всього діагностовано 79 914 випадків – 1791 пацієнт помер, 77 633 одужали;

• Чернігівська область – 19 випадків за добу; за весь час виявлено 57 503 випадки – 1343 пацієнти померли, 55 698 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

У МОЗ відзвітували про рекордна кількість щеплень за добу в Україні

Так, протягом минулої доби було щеплено 96 180 людей. Одну дозу отримали 40 970 людей, повністю імунізовані – 55 210 людей.

Протягом доби працювали: 656 мобільних бригад; 1 200 пунктів щеплення; 24 центри вакцинації.

За 24 червня було зроблено на 16 259 щеплень більше, ніж за попередню добу.

Найбільшу кількість щеплень 24 червня було проведено у Києві – 14 211 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві (296 539 щеплень).

Від початку кампанії з вакцинації загалом здійснено 2 млн 325 тис. 345 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 млн 834 тис. 969 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 490 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Станом на 24 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 736 600 людей.