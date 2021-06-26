Станом на 26 червня в Україні підтверджено понад 750 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 2,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 756 осіб (з них дітей – 29, медпрацівників – 12).

До лікарень госпіталізували 526 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 35 людей. За весь час епідемії померли 52 269 людей. Одужали за добу 1 835 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 161 тис. 972 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 233 тис. 546 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 45 863 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 21 715 осіб, методом ІФА – 8 880 осіб, експрес-тестами – 15 340 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 780 тис. 868 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 205 випадків за добу; всього виявлено 213 235 випадків – 5187 людей померли, 204 144 одужали;

• Вінницька область – 15 випадків за добу; всього зафіксовано 71 057 випадків – 1690 людей померли, 69 099 одужали;

• Волинська область – 17 випадків за добу; всього підтверджено 62 112 випадків – 1194 пацієнти померли, 60 449 одужали;

• Дніпропетровська область – 24 випадки за добу; всього діагностовано 135 485 випадків – 4419 людей померли, 129 358 одужали;

• Донецька область – 23 випадки за добу; за весь час виявлено 90 567 випадків – 2348 людей померли, 87 711 одужали;

• Житомирська область – 19 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 88 378 випадків – 1785 людей померли, 86 226 одужали;

• Закарпатська область – 2 випадки за добу; всього зафіксовано 62 079 випадків – 1603 пацієнти померли, 60 172 одужали;

• Запорізька область – 32 випадки за добу; всього діагностовано 104 523 випадки – 2434 пацієнти померли, 101 551 одужали;

• Івано-Франківська область – 8 випадків за добу; за час епідемії виявлено 86 647 випадків – 2097 людей померли, 84 385 одужали;

• Київська область – 54 випадки за добу; всього зафіксовано 127 229 випадків – 2742 пацієнта померли, 123 518 одужали;

• Кіровоградська область – 7 випадків за добу; за весь час підтверджено 20 606 випадків – 837 людей померли, 19 008 одужали;

• Луганська область – 6 випадків за добу; всього діагностовано 26 551 випадок – 941 пацієнт помер, 25 347 одужали;

• Львівська область – 33 випадки за добу; всього виявлено 137 379 випадків – 3650 людей померли, 132 482 одужали;

• Миколаївська область – 26 випадків за добу; всього зафіксовано 69 887 випадків – 1843 пацієнта померли, 35 719 одужали;

• Одеська область – 32 випадки за добу; всього підтверджено 140 499 випадків – 2974 пацієнта померли, 135 903 одужали;

• Полтавська область – 31 випадок за добу; всього діагностовано 77 799 випадків – 1855 людей померли, 75 610 одужали;

• Рівненська область – 26 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 447 випадків – 1205 людей померли, 77 946 одужали;

• Сумська область – 40 випадків за добу; всього зафіксовано 77 832 випадки – 1318 людей померли, 75 950 одужали;

• Тернопільська область – 12 випадків за добу; всього підтверджено 70 014 випадків – 1198 людей померли, 68 369 одужали;

• Харківська область – 44 випадки за добу; за весь час діагностовано 148 477 випадків – 3515 людей померли, 143 698 одужали;

• Херсонська область – 25 випадків за добу; всього виявлено 35 719 випадків – 1133 пацієнти померли, 34 153 одужали;

• Хмельницька область – 22 випадки за добу; всього зафіксовано 88 882 випадки – 1859 людей померли, 86 291 одужали;

• Черкаська область – 29 випадків за добу; всього підтверджено 81 701 випадок – 1307 людей померли, 79 729 одужали;

• Чернівецька область – 16 випадків за добу; всього діагностовано 79 930 випадків – 1791 пацієнт помер, 77 668 одужали;

• Чернігівська область – 8 випадків за добу; за весь час виявлено 57 511 випадків – 1344 пацієнти померли, 55 728 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

У МОЗ другий день поспіль відзвітували про рекордну кількість щеплень за добу в Україні.

Так, протягом минулої доби було щеплено 97 130 людей. Одну дозу отримали 36 540 людей, повністю імунізовані – 60 590 людей.

Протягом доби працювали: 623 мобільні бригади; 1 229 пунктів щеплення; 20 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом здійснено 2 млн 422 тис. 475 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 871 509 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 550 966 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Станом на 25 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 742 181 людина.