Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 756 осіб (з них дітей – 29, медпрацівників – 12).
До лікарень госпіталізували 526 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 35 людей. За весь час епідемії померли 52 269 людей.
Одужали за добу 1 835 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 161 тис. 972 пацієнта.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 233 тис. 546 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 45 863 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 21 715 осіб, методом ІФА – 8 880 осіб, експрес-тестами – 15 340 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 780 тис. 868 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 205 випадків за добу; всього виявлено 213 235 випадків – 5187 людей померли, 204 144 одужали;
• Вінницька область – 15 випадків за добу; всього зафіксовано 71 057 випадків – 1690 людей померли, 69 099 одужали;
• Волинська область – 17 випадків за добу; всього підтверджено 62 112 випадків – 1194 пацієнти померли, 60 449 одужали;
• Дніпропетровська область – 24 випадки за добу; всього діагностовано 135 485 випадків – 4419 людей померли, 129 358 одужали;
• Донецька область – 23 випадки за добу; за весь час виявлено 90 567 випадків – 2348 людей померли, 87 711 одужали;
• Житомирська область – 19 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 88 378 випадків – 1785 людей померли, 86 226 одужали;
• Закарпатська область – 2 випадки за добу; всього зафіксовано 62 079 випадків – 1603 пацієнти померли, 60 172 одужали;
• Запорізька область – 32 випадки за добу; всього діагностовано 104 523 випадки – 2434 пацієнти померли, 101 551 одужали;
• Івано-Франківська область – 8 випадків за добу; за час епідемії виявлено 86 647 випадків – 2097 людей померли, 84 385 одужали;
• Київська область – 54 випадки за добу; всього зафіксовано 127 229 випадків – 2742 пацієнта померли, 123 518 одужали;
• Кіровоградська область – 7 випадків за добу; за весь час підтверджено 20 606 випадків – 837 людей померли, 19 008 одужали;
• Луганська область – 6 випадків за добу; всього діагностовано 26 551 випадок – 941 пацієнт помер, 25 347 одужали;
• Львівська область – 33 випадки за добу; всього виявлено 137 379 випадків – 3650 людей померли, 132 482 одужали;
• Миколаївська область – 26 випадків за добу; всього зафіксовано 69 887 випадків – 1843 пацієнта померли, 35 719 одужали;
• Одеська область – 32 випадки за добу; всього підтверджено 140 499 випадків – 2974 пацієнта померли, 135 903 одужали;
• Полтавська область – 31 випадок за добу; всього діагностовано 77 799 випадків – 1855 людей померли, 75 610 одужали;
• Рівненська область – 26 випадків за добу; за час епідемії виявлено 79 447 випадків – 1205 людей померли, 77 946 одужали;
• Сумська область – 40 випадків за добу; всього зафіксовано 77 832 випадки – 1318 людей померли, 75 950 одужали;
• Тернопільська область – 12 випадків за добу; всього підтверджено 70 014 випадків – 1198 людей померли, 68 369 одужали;
• Харківська область – 44 випадки за добу; за весь час діагностовано 148 477 випадків – 3515 людей померли, 143 698 одужали;
• Херсонська область – 25 випадків за добу; всього виявлено 35 719 випадків – 1133 пацієнти померли, 34 153 одужали;
• Хмельницька область – 22 випадки за добу; всього зафіксовано 88 882 випадки – 1859 людей померли, 86 291 одужали;
• Черкаська область – 29 випадків за добу; всього підтверджено 81 701 випадок – 1307 людей померли, 79 729 одужали;
• Чернівецька область – 16 випадків за добу; всього діагностовано 79 930 випадків – 1791 пацієнт помер, 77 668 одужали;
• Чернігівська область – 8 випадків за добу; за весь час виявлено 57 511 випадків – 1344 пацієнти померли, 55 728 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
У МОЗ другий день поспіль відзвітували про рекордну кількість щеплень за добу в Україні.
Так, протягом минулої доби було щеплено 97 130 людей. Одну дозу отримали 36 540 людей, повністю імунізовані – 60 590 людей.
Протягом доби працювали: 623 мобільні бригади; 1 229 пунктів щеплення; 20 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом здійснено 2 млн 422 тис. 475 щеплень.
Отримали 1 дозу – 1 871 509 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 550 966 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).
Станом на 25 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 742 181 людина.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.