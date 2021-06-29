Станом на 29 червня в Україні підтверджено менш ніж 200 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 182 людей (з них дітей – 10, медпрацівників – 3).

До лікарень госпіталізували ще 322 людини.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 5 людей. За весь час епідемії померли 52 300 людей. Одужали за добу 582 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 164 тис. 374 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 234 тис. 463 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 16 675 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 10 930 осіб, методом ІФА – 1 463 особи, експрес-тестами – 4 282 особи).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 817 тис. 822 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 77 випадків за добу; всього зафіксовано 213 563 випадки – 5190 людей померли, 204 421 одужали;

• Вінницька область – 2 випадки за добу; всього виявлено 71 078 випадків – 1690 людей померли, 69 163 одужали;

• Волинська область – 4 випадки за добу; всього підтверджено 62 132 випадки – 1196 людей померли, 60 545 одужали;

• Дніпропетровська область – 8 випадків за добу; всього діагностовано 135 563 випадки – 4428 людей померли, 129 835 одужали;

• Донецька область – 0 випадків за добу; за час епідемії виявлено 90 570 випадків – 2348 людей померли, 87 712 одужали;

• Житомирська область – 2 випадки за добу; за весь час зафіксовано 88 409 випадків – 1785 людей померли, 86 254 одужали;

• Закарпатська область – 0 випадків за добу; всього підтверджено 62 083 випадки – 1603 пацієнти померли, 60 243 одужали;

• Запорізька область – 16 випадків за добу; всього діагностовано 104 568 випадків – 2436 людей померли, 101 592 одужали;

• Івано-Франківська область – 0 випадків за добу; всього виявлено 86 654 випадки – 2097 людей померли, 84 420 одужали;

• Київська область – 14 випадків за добу; всього зафіксовано 127 302 випадки – 2742 пацієнта померли, 123 612 одужали;

• Кіровоградська область – 1 випадок за добу; всього підтверджено 20 614 випадків – 839 людей померли, 19206 одужали;

• Луганська область – 1 випадок за добу; всього діагностовано 26 560 випадків – 941 пацієнт помер, 25 347 одужали;

• Львівська область – 5 випадків за добу; всього виявлено 137 395 випадків – 3650 людей померли, 132 544 одужали;

• Миколаївська область – 15 випадків за добу; всього зафіксовано 69 944 випадки – 1846 людей померли, 67 571 одужали;

• Одеська область – 8 випадків за добу; за час епідемії виявлено 140 557 випадків – 2975 людей померли, 136 086 одужали;

• Полтавська область – 3 випадки за добу; за весь час діагностовано 77 817 випадків – 1855 людей померли, 75 614 одужали;

• Рівненська область – 7 випадків за добу; всього виявлено 79 471 випадок – 1205 людей померли, 77 984 одужали;

• Сумська область – 6 випадків за добу; всього зафіксовано 77 857 випадків – 1318 людей померли, 76 053 одужали;

• Тернопільська область – 0 випадків за добу; всього підтверджено 70 023 випадки – 1199 людей померли, 68 516 одужали;

• Харківська область – 5 випадків за добу; всього діагностовано 148 500 випадків – 3522 пацієнти померли, 143 964 одужали;

• Херсонська область – 2 випадки за добу; за час епідемії виявлено 35 738 випадків – 1133 пацієнти померли, 34 156 одужали;

• Хмельницька область – 0 випадків за добу; всього зафіксовано 88 887 випадків – 1859 людей померли, 86 296 одужали;

• Черкаська область – 2 випадки за добу; за весь час діагностовано 81 719 випадків – 1307 людей померли, 79 771 одужали;

• Чернівецька область – 3 випадки за добу; всього підтверджено 79 940 випадків – 1792 пацієнти померли, 77 741 одужав;

• Чернігівська область – 1 випадок за добу; за час епідемії виявлено 57 519 випадків – 1344 пацієнти померли, 55 728 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 17 065 людей. Одну дозу отримали 7 591 людина, повністю імунізовані – 9 474 людини.

Протягом доби працювали: 133 мобільні бригади; 230 пунктів щеплення; 30 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом було проведено 2 млн 501 тис. 831 щеплення.

Отримали 1 дозу – 1 912 469 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 589 362 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 28 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 751 726 людей.