Станом на 29 травня в Україні підтверджено понад 3 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 3 096 людей. Серед них – 144 дитини та 55 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 1 309 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 156 людей. За весь час епідемії померли 50 388 людей.

Одужали за добу 10 199 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 030 тис. 415 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 199 тис. 769 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 57 384 тестування на коронавірус (з них методом ПЛР – 25 401 особу, методом ІФА – 10 963 особи, експрес-тестами – 21 020 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 156 тис. 756 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 377 випадків за добу; всього виявлено 206 278 випадків – 5076 людей померли, 163 588 одужали;

• Вінницька область – 58 випадків за добу; всього зафіксовано 70 474 випадки – 1661 пацієнт помер, 65 696 одужали;

• Волинська область – 87 випадків за добу; всього підтверджено 61 187 випадків – 1148 людей померли, 57 004 одужали;

• Дніпропетровська область – 261 випадок за добу; всього діагностовано 133 123 випадки – 4110 людей померли, 120 657 одужали;

• Донецька область – 120 випадків за добу; за весь час виявлено 89 146 випадків – 2233 пацієнта померли, 82 870 одужали;

• Житомирська область – 77 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 87 550 випадків – 1738 людей померли, 83 790 одужали;

• Закарпатська область – 62 випадки за добу; всього підтверджено 61 611 випадків – 1586 людей померли, 58 882 одужали;

• Запорізька область – 170 випадків за добу; всього діагностовано 102 641 випадок – 2335 людей померли, 95 289 одужали;

• Івано-Франківська область – 65 випадків за добу; всього виявлено 86 136 випадків – 2057 людей померли, 82 639 одужали;

• Київська область – 197 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 124 996 випадків – 2682 пацієнта померли, 118 690 одужали;

• Кіровоградська область – 31 випадок за добу; за весь час підтверджено 20 266 випадків – 793 пацієнта померли, 17 046 одужали;

• Луганська область – 31 випадок за добу; всього діагностовано 26 060 випадків – 884 пацієнта померли, 23 766 одужали;

• Львівська область – 231 випадок за добу; всього виявлено 135 811 випадків – 3554 пацієнта померли, 129 045 одужали;

• Миколаївська область – 141 випадок за добу; всього зафіксовано 68 370 випадків – 1795 людей померли, 64 948 одужали;

• Одеська область – 167 випадків за добу; всього підтверджено 139 409 випадків – 2892 пацієнта померли, 128 395 одужали;

• Полтавська область – 106 випадків за добу; всього діагностовано 76 873 випадки – 1783 пацієнта померли, 73 368 одужали;

• Рівненська область – 156 випадків за добу; за весь час виявлено 78 068 випадків – 1168 людей померли, 74 807 одужали;

• Сумська область – 106 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 76 814 випадків – 1289 людей померли, 73 417 одужали;

• Тернопільська область – 57 випадків за добу; всього зафіксовано 69 375 випадків – 1177 людей померли, 65 524 одужали;

• Харківська область – 169 випадків за добу; всього діагностовано 146 604 випадки – 3262 пацієнта померли, 133 660 одужали;

• Херсонська область – 77 випадків за добу; всього виявлено 34 700 випадків – 1069 людей померли, 30 962 одужали;

• Хмельницька область – 76 випадків за добу; всього зафіксовано 87 901 випадок – 1797 людей померли, 82 954 одужали;

• Черкаська область – 129 випадків за добу; всього підтверджено 80 553 випадки – 1233 пацієнта померли, 73 863 одужали;

• Чернівецька область – 62 випадки за добу; всього діагностовано 79 181 випадок – 1762 пацієнта померли, 76 172 одужали;

• Чернігівська область – 83 випадки за добу; за час епідемії виявлено 56 642 випадки – 1304 пацієнта померли, 53 383 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Станом на суботу, 29 травня, в Україні перший мільйон людей отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19. Йдеться про вакцинацію першою дозою.

Так, станом на сьогодні першу дозу вакцини отримали 1 млн 008 тис. 857 українців. З них 123 964 людини були вакциновані двома дозами.

Загалом було проведено 1 млн 132 тис. 821 щеплення проти COVID-19.

Протягом минулої доби, 29 травня, щеплення отримали 16 815 людей (першою дозою – 9 785 людей, повністю імунізовані – 7 030 людей).

Протягом доби працювали: 273 мобільні бригади та 354 пункти щеплення.

Станом на 29 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 599 777 людей.