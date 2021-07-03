Станом на 3 липня в Україні підтверджено понад 700 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 1,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 705 людей (з них дітей – 27, медпрацівників – 22).

До лікарень ушпиталено ще 420 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 36 людей. За весь час епідемії померли 52 460 людей.

Одужали за добу 1 072 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 170 тис. 656 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 237 тис. 202 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 43 004 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 19 945 осіб, методом ІФА – 7 962 особи, експрес-тестами – 15 097 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 900 тис. 947 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 185 випадків за добу; всього виявлено 214 398 випадків – 5198 людей померли, 205 036 одужали;

• Вінницька область – 11 випадків за добу; всього зафіксовано 71 119 випадків – 1691 пацієнт помер, 69 207 одужали;

• Волинська область – 6 випадків за добу; всього підтверджено 62 180 випадків – 1196 людей померли, 60 610 одужали;

• Дніпропетровська область – 40 випадків за добу; всього діагностовано 135 681 випадок – 4443 пацієнта померли, 130 132 одужали;

• Донецька область – 43 випадки за добу; за час епідемії виявлено 90 728 випадків – 2362 пацієнта померли, 87 942 одужали;

• Житомирська область – 23 випадки за добу; за весь час зафіксовано 88 470 випадків – 1790 людей померли, 86 352 одужали;

• Закарпатська область – 11 випадків за добу; всього підтверджено 62 111 випадків – 1605 людей померли, 60 340 одужали;

• Запорізька область – 37 випадків за добу; всього діагностовано 104 663 випадки – 2442 пацієнта померли, 101 813 одужали;

• Івано-Франківська область – 4 випадки за добу; всього виявлено 86 678 випадків – 2100 людей померли, 84 473 одужали;

• Київська область – 48 випадків за добу; всього зафіксовано 127 482 випадки – 2754 пацієнта померли, 123 873 одужали;

• Кіровоградська область – 6 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 630 випадків – 841 пацієнт помер, 19 421 одужав;

• Луганська область – 10 випадків за добу; за весь час діагностовано 26 639 випадків – 949 людей померли, 25 472 одужали;

• Львівська область – 29 випадків за добу; всього виявлено 137 532 випадки – 3655 людей померли, 132 962 одужали;

• Миколаївська область – 22 випадки за добу; всього зафіксовано 69 995 випадків – 1847 людей померли, 67 817 одужали;

• Одеська область – 38 випадків за добу; всього підтверджено 140 716 випадків – 2983 пацієнта померли, 136 872 одужали;

• Полтавська область – 39 випадків за добу; всього діагностовано 77 909 випадків – 1860 людей померли, 75 722 одужали;

• Рівненська область – 11 випадків за добу; за весь час виявлено 79 518 випадків – 1205 людей померли, 78 105 одужали;

• Сумська область – 21 випадок за добу; за час епідемії зафіксовано 77 951 випадок – 1323 пацієнта померли, 76 242 одужали;

• Тернопільська область – 5 випадків за добу; всього підтверджено 70 040 випадків – 1200 людей померли, 68 583 одужали;

• Харківська область – 31 випадок за добу; всього діагностовано 148 639 випадків – 3538 людей померли, 144 175 одужали;

• Херсонська область – 23 випадки за добу; всього виявлено 35 830 випадків – 1147 людей померли, 34 245 одужали;

• Хмельницька область – 16 випадків за добу; всього зафіксовано 88 950 випадків – 1876 людей померли, 86 536 одужали;

• Черкаська область – 26 випадків за добу; всього підтверджено 81 819 випадків – 1313 людей померли, 79 985 одужали;

• Чернівецька область – 6 випадків за добу; всього діагностовано 79 959 випадків – 1793 пацієнта померли, 77 843 одужали;

• Чернігівська область – 14 випадків за добу; за час епідемії виявлено 57 565 випадків – 1349 людей померли, 55 826 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 94 547 людей. Одну дозу отримали 37 107 людей, повністю імунізовані – 57 440 людей.

Протягом доби працювали: 559 мобільних бригад; 1 410 пунктів щеплення; 26 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 2 млн 862 тис. 160 щеплень.

Отримали 1 дозу – 2 038 237 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 823 923 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 2 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 769 435 людей.