Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 705 людей (з них дітей – 27, медпрацівників – 22).
До лікарень ушпиталено ще 420 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 36 людей. За весь час епідемії померли 52 460 людей.
Одужали за добу 1 072 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 170 тис. 656 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 237 тис. 202 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 43 004 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 19 945 осіб, методом ІФА – 7 962 особи, експрес-тестами – 15 097 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 900 тис. 947 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 185 випадків за добу; всього виявлено 214 398 випадків – 5198 людей померли, 205 036 одужали;
• Вінницька область – 11 випадків за добу; всього зафіксовано 71 119 випадків – 1691 пацієнт помер, 69 207 одужали;
• Волинська область – 6 випадків за добу; всього підтверджено 62 180 випадків – 1196 людей померли, 60 610 одужали;
• Дніпропетровська область – 40 випадків за добу; всього діагностовано 135 681 випадок – 4443 пацієнта померли, 130 132 одужали;
• Донецька область – 43 випадки за добу; за час епідемії виявлено 90 728 випадків – 2362 пацієнта померли, 87 942 одужали;
• Житомирська область – 23 випадки за добу; за весь час зафіксовано 88 470 випадків – 1790 людей померли, 86 352 одужали;
• Закарпатська область – 11 випадків за добу; всього підтверджено 62 111 випадків – 1605 людей померли, 60 340 одужали;
• Запорізька область – 37 випадків за добу; всього діагностовано 104 663 випадки – 2442 пацієнта померли, 101 813 одужали;
• Івано-Франківська область – 4 випадки за добу; всього виявлено 86 678 випадків – 2100 людей померли, 84 473 одужали;
• Київська область – 48 випадків за добу; всього зафіксовано 127 482 випадки – 2754 пацієнта померли, 123 873 одужали;
• Кіровоградська область – 6 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 630 випадків – 841 пацієнт помер, 19 421 одужав;
• Луганська область – 10 випадків за добу; за весь час діагностовано 26 639 випадків – 949 людей померли, 25 472 одужали;
• Львівська область – 29 випадків за добу; всього виявлено 137 532 випадки – 3655 людей померли, 132 962 одужали;
• Миколаївська область – 22 випадки за добу; всього зафіксовано 69 995 випадків – 1847 людей померли, 67 817 одужали;
• Одеська область – 38 випадків за добу; всього підтверджено 140 716 випадків – 2983 пацієнта померли, 136 872 одужали;
• Полтавська область – 39 випадків за добу; всього діагностовано 77 909 випадків – 1860 людей померли, 75 722 одужали;
• Рівненська область – 11 випадків за добу; за весь час виявлено 79 518 випадків – 1205 людей померли, 78 105 одужали;
• Сумська область – 21 випадок за добу; за час епідемії зафіксовано 77 951 випадок – 1323 пацієнта померли, 76 242 одужали;
• Тернопільська область – 5 випадків за добу; всього підтверджено 70 040 випадків – 1200 людей померли, 68 583 одужали;
• Харківська область – 31 випадок за добу; всього діагностовано 148 639 випадків – 3538 людей померли, 144 175 одужали;
• Херсонська область – 23 випадки за добу; всього виявлено 35 830 випадків – 1147 людей померли, 34 245 одужали;
• Хмельницька область – 16 випадків за добу; всього зафіксовано 88 950 випадків – 1876 людей померли, 86 536 одужали;
• Черкаська область – 26 випадків за добу; всього підтверджено 81 819 випадків – 1313 людей померли, 79 985 одужали;
• Чернівецька область – 6 випадків за добу; всього діагностовано 79 959 випадків – 1793 пацієнта померли, 77 843 одужали;
• Чернігівська область – 14 випадків за добу; за час епідемії виявлено 57 565 випадків – 1349 людей померли, 55 826 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 94 547 людей. Одну дозу отримали 37 107 людей, повністю імунізовані – 57 440 людей.
Протягом доби працювали: 559 мобільних бригад; 1 410 пунктів щеплення; 26 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 2 млн 862 тис. 160 щеплень.
Отримали 1 дозу – 2 038 237 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 823 923 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Станом на 2 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 769 435 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.