Станом на 3 серпня в Україні підтверджено понад 800 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 1,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 827 людей (з них дітей – 68, медпрацівників – 26).

До лікарень ушпиталено ще 334 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 26 людей. За весь час епідемії померли 52 981 людина. Одужали за добу 533 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 187 тис. 703 пацієнта.

Загалом в Україні було виявлено 2 млн 254 тис. 361 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 39 622 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 19 946 осіб, методом ІФА – 8 229 осіб, експрес-тестами – 11 447 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 424 тис. 130 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 198 випадків;

• Вінницька область – 32 випадки;

• Волинська область – 2 випадки;

• Дніпропетровська область – 53 випадки;

• Донецька область – 65 випадків;

• Житомирська область – 14 випадків;

• Закарпатська область – 5 випадків;

• Запорізька область – 37 випадків;

• Івано-Франківська область – 6 випадків;

• Київська область – 19 випадків;

• Кіровоградська область – 4 випадки;

• Луганська область – 47 випадків;

• Львівська область – 48 випадків;

• Миколаївська область – 11 випадків;

• Одеська область – 62 випадки;

• Полтавська область – 14 випадків;

• Рівненська область – 15 випадків;

• Сумська область – 24 випадки;

• Тернопільська область – 6 випадків;

• Харківська область – 49 випадків;

• Херсонська область – 36 випадків;

• Хмельницька область – 18 випадків;

• Черкаська область – 32 випадки;

• Чернівецька область – 13 випадків;

• Чернігівська область – 17 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 125 161 людину.

Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовані – 54 817 людей.

Протягом доби працювали: 751 мобільна бригада; 2 174 пункти щеплення; 251 центр вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 5 757 944 щеплення

Отримали одну дозу – 3 669 511 людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 088 433 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.