Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 827 людей (з них дітей – 68, медпрацівників – 26).
До лікарень ушпиталено ще 334 особи.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 26 людей. За весь час епідемії померли 52 981 людина.
Одужали за добу 533 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 187 тис. 703 пацієнта.
Загалом в Україні було виявлено 2 млн 254 тис. 361 випадок зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 39 622 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 19 946 осіб, методом ІФА – 8 229 осіб, експрес-тестами – 11 447 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 424 тис. 130 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 198 випадків;
• Вінницька область – 32 випадки;
• Волинська область – 2 випадки;
• Дніпропетровська область – 53 випадки;
• Донецька область – 65 випадків;
• Житомирська область – 14 випадків;
• Закарпатська область – 5 випадків;
• Запорізька область – 37 випадків;
• Івано-Франківська область – 6 випадків;
• Київська область – 19 випадків;
• Кіровоградська область – 4 випадки;
• Луганська область – 47 випадків;
• Львівська область – 48 випадків;
• Миколаївська область – 11 випадків;
• Одеська область – 62 випадки;
• Полтавська область – 14 випадків;
• Рівненська область – 15 випадків;
• Сумська область – 24 випадки;
• Тернопільська область – 6 випадків;
• Харківська область – 49 випадків;
• Херсонська область – 36 випадків;
• Хмельницька область – 18 випадків;
• Черкаська область – 32 випадки;
• Чернівецька область – 13 випадків;
• Чернігівська область – 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 125 161 людину.
Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовані – 54 817 людей.
Протягом доби працювали: 751 мобільна бригада; 2 174 пункти щеплення; 251 центр вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 5 757 944 щеплення
Отримали одну дозу – 3 669 511 людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 088 433 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
- 18 липня Україна вперше отримала партію вакцини проти коронавірусу компанії Moderna (2 млн доз), яку передали Сполучені Штати Америки.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потрібно створювати пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску. Це дозволить провакцинувати українців, які повертаються додому з-за кордону.
- Із середи, 21 липня, в Україні стартував останній – 5-й етап вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19, в рамках якого щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.