Станом на 30 червня в Україні підтверджено понад 600 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в чотири рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 633 людей (з них дітей – 31, медпрацівників – 19).

До лікарень госпіталізували ще 360 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 40 людей. За весь час епідемії померли 52 340 людей. Одужали за добу 2 294 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 166 тис. 668 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 235 тис. 096 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 45 794 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 22 511 осіб, методом ІФА – 9 581 особа, експрес-тестами – 13 702 особи).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 840 тис. 333 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 225 випадків;

• Вінницька область – 8 випадків;

• Волинська область – 15 випадків;

• Дніпропетровська область – 11 випадків;

• Донецька область – 48 випадків;

• Житомирська область – 8 випадків;

• Закарпатська область – 9 випадків;

• Запорізька область – 16 випадків;

• Івано-Франківська область – 5 випадків;

• Київська область – 26 випадків;

• Кіровоградська область – 1 випадок;

• Луганська область – 32 випадки;

• Львівська область – 30 випадків;

• Миколаївська область – 4 випадки;

• Одеська область – 27 випадків;

• Полтавська область – 26 випадків;

• Рівненська область – 18 випадків;

• Сумська область – 21 випадок;

• Тернопільська область – 1 випадок;

• Харківська область – 34 випадки;

• Херсонська область – 12 випадків;

• Хмельницька область – 9 випадків;

• Черкаська область – 30 випадків;

• Чернівецька область – 3 випадки;

• Чернігівська область – 14 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 81 637 людей. Одну дозу отримали 21 475 людей, повністю імунізовані – 60 162 людини.

Протягом доби працювали: 518 мобільних бригад; 1 336 пунктів щеплення; 2 центри вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 2 млн 583 тис. 468 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 933 944 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 649 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 29 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 756 424 людини.