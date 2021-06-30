Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 633 людей (з них дітей – 31, медпрацівників – 19).
До лікарень госпіталізували ще 360 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 40 людей. За весь час епідемії померли 52 340 людей.
Одужали за добу 2 294 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 166 тис. 668 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 235 тис. 096 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 45 794 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 22 511 осіб, методом ІФА – 9 581 особа, експрес-тестами – 13 702 особи).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 840 тис. 333 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 225 випадків;
• Вінницька область – 8 випадків;
• Волинська область – 15 випадків;
• Дніпропетровська область – 11 випадків;
• Донецька область – 48 випадків;
• Житомирська область – 8 випадків;
• Закарпатська область – 9 випадків;
• Запорізька область – 16 випадків;
• Івано-Франківська область – 5 випадків;
• Київська область – 26 випадків;
• Кіровоградська область – 1 випадок;
• Луганська область – 32 випадки;
• Львівська область – 30 випадків;
• Миколаївська область – 4 випадки;
• Одеська область – 27 випадків;
• Полтавська область – 26 випадків;
• Рівненська область – 18 випадків;
• Сумська область – 21 випадок;
• Тернопільська область – 1 випадок;
• Харківська область – 34 випадки;
• Херсонська область – 12 випадків;
• Хмельницька область – 9 випадків;
• Черкаська область – 30 випадків;
• Чернівецька область – 3 випадки;
• Чернігівська область – 14 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 81 637 людей. Одну дозу отримали 21 475 людей, повністю імунізовані – 60 162 людини.
Протягом доби працювали: 518 мобільних бригад; 1 336 пунктів щеплення; 2 центри вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 2 млн 583 тис. 468 щеплень.
Отримали 1 дозу – 1 933 944 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 649 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Станом на 29 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 756 424 людини.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.