Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 1897 людей. Серед них – 91 дитина та 65 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували ще 1 065 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 86 людей. За весь час епідемії померли 51 140 людей.
Одужали за добу 8 330 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 088 тис. 712 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 213 тис. 580 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 60 421 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 29 061 особу, методом ІФА – 12 048 осіб, експрес-тестами – 19 312 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 319 тис. 406 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 497 випадків за добу; всього виявлено 208 936 випадків – 5126 людей померли, 182 755 одужали;
• Вінницька область – 35 випадків за добу; всього зафіксовано 70 673 випадки – 1671 пацієнт помер, 67 627 одужали;
• Волинська область – 47 випадків за добу; всього підтверджено 61 591 випадок – 1164 пацієнта померли, 58 678 одужали;
• Дніпропетровська область – 128 випадків за добу; всього діагностовано 134 206 випадків – 4274 пацієнта померли, 124 535 одужали;
• Донецька область – 56 випадків за добу; за час епідемії виявлено 89 709 випадків – 2277 людей померли, 85 427 одужали;
• Житомирська область – 39 випадків за добу; за весь час зафіксовано 87 890 випадків – 1754 пацієнта померли, 84 869 одужали;
• Закарпатська область – 50 випадків за добу; всього підтверджено 61 799 випадків – 1594 пацієнта померли, 59 228 одужали;
• Запорізька область – 138 випадків за добу; всього діагностовано 103 629 випадків – 2370 людей померли, 98 240 одужали;
• Івано-Франківська область – 25 випадків за добу; всього виявлено 86 382 випадки – 2063 пацієнта померли, 82 871 одужали;
• Київська область – 160 випадків за добу; всього зафіксовано 125 940 випадків – 2698 людей померли, 120 232 одужали;
• Кіровоградська область – 22 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 20 396 випадків – 811 пацієнтів померли, 17 974 одужали;
• Луганська область – 25 випадків за добу; за весь час діагностовано 26 268 випадків – 906 людей померли, 24 392 одужали;
• Львівська область – 98 випадків за добу; всього виявлено 136 419 випадків – 3589 людей померли, 130 301 одужали;
• Миколаївська область – 72 випадки за добу; всього зафіксовано 68 962 випадки – 1814 пацієнтів померли, 66 052 одужали;
• Одеська область – 49 випадків за добу; всього підтверджено 139 809 випадків – 2920 людей померли, 132 641 одужали;
• Полтавська область – 23 випадки за добу; всього діагностовано 77 180 випадків – 1809 людей померли, 74 050 одужали;
• Рівненська область – 62 випадки за добу; за час епідемії виявлено 78 710 випадків – 1182 пацієнта померли, 75 977 одужали;
• Сумська область – 39 випадків за добу; за весь час діагностовано 77 204 випадки – 1298 людей померли, 74 252 одужали;
• Тернопільська область – 40 випадків за добу; всього зафіксовано 69 662 випадки – 1182 пацієнта померли, 66 711 одужали;
• Харківська область – 116 випадків за добу; всього підтверджено 147 348 випадків – 3352 пацієнта померли, 137 634 одужали;
• Херсонська область – 37 випадків за добу; всього виявлено 35 071 випадок – 1095 людей померли, 32 031 одужали;
• Хмельницька область – 34 випадки за добу; всього зафіксовано 88 228 випадків – 1836 людей померли, 84 445 одужали;
• Черкаська область – 54 випадки за добу; всього підтверджено 81 018 випадків – 1263 пацієнта померли, 76 658 одужали;
• Чернівецька область – 36 випадків за добу; всього діагностовано 79 496 випадків – 1774 пацієнта померли, 76 671 одужали;
• Чернігівська область – 15 випадків за добу; за час епідемії виявлено 57 054 випадки – 1318 людей померли, 54 461 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 57 440 людей. Одну дозу отримали 53 710 людей, повністю імунізовані – 3 730 людей.
Протягом доби працювали: 502 мобільні бригади, 514 пунктів щеплення.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 1 млн 323 тис. 163 щеплення.
З них отримали 1 дозу – 1 млн 177 тис. 371 особа. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 145 792 особи.
Станом на 5 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 635 704 людини.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр сьогодні відкрили і у Львові на на базі стадіону “Арена Львів”.