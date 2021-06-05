Станом на 5 червня в Україні підтверджено майже 1,9 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в чотири рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 1897 людей. Серед них – 91 дитина та 65 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 1 065 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 86 людей. За весь час епідемії померли 51 140 людей. Одужали за добу 8 330 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 088 тис. 712 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 213 тис. 580 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 60 421 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 29 061 особу, методом ІФА – 12 048 осіб, експрес-тестами – 19 312 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 319 тис. 406 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 497 випадків за добу; всього виявлено 208 936 випадків – 5126 людей померли, 182 755 одужали;

• Вінницька область – 35 випадків за добу; всього зафіксовано 70 673 випадки – 1671 пацієнт помер, 67 627 одужали;

• Волинська область – 47 випадків за добу; всього підтверджено 61 591 випадок – 1164 пацієнта померли, 58 678 одужали;

• Дніпропетровська область – 128 випадків за добу; всього діагностовано 134 206 випадків – 4274 пацієнта померли, 124 535 одужали;

• Донецька область – 56 випадків за добу; за час епідемії виявлено 89 709 випадків – 2277 людей померли, 85 427 одужали;

• Житомирська область – 39 випадків за добу; за весь час зафіксовано 87 890 випадків – 1754 пацієнта померли, 84 869 одужали;

• Закарпатська область – 50 випадків за добу; всього підтверджено 61 799 випадків – 1594 пацієнта померли, 59 228 одужали;

• Запорізька область – 138 випадків за добу; всього діагностовано 103 629 випадків – 2370 людей померли, 98 240 одужали;

• Івано-Франківська область – 25 випадків за добу; всього виявлено 86 382 випадки – 2063 пацієнта померли, 82 871 одужали;

• Київська область – 160 випадків за добу; всього зафіксовано 125 940 випадків – 2698 людей померли, 120 232 одужали;

• Кіровоградська область – 22 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 20 396 випадків – 811 пацієнтів померли, 17 974 одужали;

• Луганська область – 25 випадків за добу; за весь час діагностовано 26 268 випадків – 906 людей померли, 24 392 одужали;

• Львівська область – 98 випадків за добу; всього виявлено 136 419 випадків – 3589 людей померли, 130 301 одужали;

• Миколаївська область – 72 випадки за добу; всього зафіксовано 68 962 випадки – 1814 пацієнтів померли, 66 052 одужали;

• Одеська область – 49 випадків за добу; всього підтверджено 139 809 випадків – 2920 людей померли, 132 641 одужали;

• Полтавська область – 23 випадки за добу; всього діагностовано 77 180 випадків – 1809 людей померли, 74 050 одужали;

• Рівненська область – 62 випадки за добу; за час епідемії виявлено 78 710 випадків – 1182 пацієнта померли, 75 977 одужали;

• Сумська область – 39 випадків за добу; за весь час діагностовано 77 204 випадки – 1298 людей померли, 74 252 одужали;

• Тернопільська область – 40 випадків за добу; всього зафіксовано 69 662 випадки – 1182 пацієнта померли, 66 711 одужали;

• Харківська область – 116 випадків за добу; всього підтверджено 147 348 випадків – 3352 пацієнта померли, 137 634 одужали;

• Херсонська область – 37 випадків за добу; всього виявлено 35 071 випадок – 1095 людей померли, 32 031 одужали;

• Хмельницька область – 34 випадки за добу; всього зафіксовано 88 228 випадків – 1836 людей померли, 84 445 одужали;

• Черкаська область – 54 випадки за добу; всього підтверджено 81 018 випадків – 1263 пацієнта померли, 76 658 одужали;

• Чернівецька область – 36 випадків за добу; всього діагностовано 79 496 випадків – 1774 пацієнта померли, 76 671 одужали;

• Чернігівська область – 15 випадків за добу; за час епідемії виявлено 57 054 випадки – 1318 людей померли, 54 461 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 57 440 людей. Одну дозу отримали 53 710 людей, повністю імунізовані – 3 730 людей.

Протягом доби працювали: 502 мобільні бригади, 514 пунктів щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 1 млн 323 тис. 163 щеплення.

З них отримали 1 дозу – 1 млн 177 тис. 371 особа. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 145 792 особи.

Станом на 5 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 635 704 людини.