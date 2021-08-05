Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 1 052 людей (з них дітей – 81, медпрацівників – 37).
До лікарень ушпиталено ще 532 особи.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 25 людей. За весь час епідемії померли 53 049 людей.
Одужали за добу 542 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 188 тис. 815 пацієнтів.
Загалом в Україні було виявлено 2 млн 256 тис. 397 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 46 074 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 20 950 осіб, методом ІФА – 9 154 особи, експрес-тестами – 15 970 осіб.
За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 467 тис. 613 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 187 випадків;
• Вінницька область – 57 випадків;
• Волинська область – 7 випадків;
• Дніпропетровська область – 43 випадки;
• Донецька область – 55 випадків;
• Житомирська область – 23 випадки;
• Закарпатська область – 15 випадків;
• Запорізька область – 62 випадки;
• Івано-Франківська область – 13 випадків;
• Київська область – 36 випадків;
• Кіровоградська область – 6 випадків;
• Луганська область – 46 випадків;
• Львівська область – 55 випадків;
• Миколаївська область – 24 випадки;
• Одеська область – 75 випадків;
• Полтавська область – 20 випадків;
• Рівненська область – 21 випадок;
• Сумська область – 39 випадків;
• Тернопільська область – 46 випадків;
• Харківська область – 59 випадків;
• Херсонська область – 40 випадків;
• Хмельницька область – 32 випадки;
• Черкаська область – 27 випадків;
• Чернівецька область – 23 випадки;
• Чернігівська область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 159 121 людину.
Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані – 63 431 людина.
Протягом доби працювали: 880 мобільних бригад; 2 667 пунктів щеплення; 281 центр вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 6 070 323 щеплення.
Одну дозу – 3 855 093 людини. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 215 230 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
- 18 липня Україна вперше отримала партію вакцини проти коронавірусу компанії Moderna (2 млн доз), яку передали Сполучені Штати Америки.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потрібно створювати пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску. Це дозволить провакцинувати українців, які повертаються додому з-за кордону.
- Із середи, 21 липня, в Україні стартував останній – 5-й етап вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19, в рамках якого щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.