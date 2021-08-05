Станом на четвер, 5 серпня, в Україні вперше за останні тижні виявлено понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та вдвічі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 1 052 людей (з них дітей – 81, медпрацівників – 37).

До лікарень ушпиталено ще 532 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 25 людей. За весь час епідемії померли 53 049 людей. Одужали за добу 542 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 188 тис. 815 пацієнтів.

Загалом в Україні було виявлено 2 млн 256 тис. 397 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 46 074 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 20 950 осіб, методом ІФА – 9 154 особи, експрес-тестами – 15 970 осіб.

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 467 тис. 613 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 187 випадків;

• Вінницька область – 57 випадків;

• Волинська область – 7 випадків;

• Дніпропетровська область – 43 випадки;

• Донецька область – 55 випадків;

• Житомирська область – 23 випадки;

• Закарпатська область – 15 випадків;

• Запорізька область – 62 випадки;

• Івано-Франківська область – 13 випадків;

• Київська область – 36 випадків;

• Кіровоградська область – 6 випадків;

• Луганська область – 46 випадків;

• Львівська область – 55 випадків;

• Миколаївська область – 24 випадки;

• Одеська область – 75 випадків;

• Полтавська область – 20 випадків;

• Рівненська область – 21 випадок;

• Сумська область – 39 випадків;

• Тернопільська область – 46 випадків;

• Харківська область – 59 випадків;

• Херсонська область – 40 випадків;

• Хмельницька область – 32 випадки;

• Черкаська область – 27 випадків;

• Чернівецька область – 23 випадки;

• Чернігівська область – 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 159 121 людину.

Одну дозу отримали 95 690 людей, повністю імунізовані – 63 431 людина.

Протягом доби працювали: 880 мобільних бригад; 2 667 пунктів щеплення; 281 центр вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 6 070 323 щеплення.

Одну дозу – 3 855 093 людини. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 215 230 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.