Станом на 7 серпня в Україні третій день поспіль підтверджено понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 1054 людей (з них дітей – 72, медпрацівників – 13).

До лікарень ушпиталено ще 534 людини.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 20 людей. За весь час епідемії померли 53 085 людей. Одужали за добу 1 393 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 190 тис. 686 пацієнтів.

Загалом в Україні було виявлено 2 млн 258 тис. 532 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 46 841 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 22 273 особи, методом ІФА – 9 628 осіб, експрес-тестами – 14 940 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 509 тис. 815 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 176 випадків;

• Вінницька область – 29 випадків;

• Волинська область – 3 випадки;

• Дніпропетровська область – 75 випадків;

• Донецька область – 50 випадків;

• Житомирська область – 31 випадок;

• Закарпатська область – 12 випадків;

• Запорізька область – 47 випадків;

• Івано-Франківська область – 17 випадків;

• Київська область – 48 випадків;

• Кіровоградська область – 9 випадків;

• Луганська область – 34 випадки;

• Львівська область – 62 випадки;

• Миколаївська область – 18 випадків;

• Одеська область – 76 випадків;

• Полтавська область – 32 випадки;

• Рівненська область – 12 випадків;

• Сумська область – 26 випадків;

• Тернопільська область – 31 випадок;

• Харківська область – 100 випадків;

• Херсонська область – 68 випадків;

• Хмельницька область – 23 випадки;

• Черкаська область – 21 випадок;

• Чернівецька область – 31 випадок;

• Чернігівська область – 23 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 170 602 людини.

Одну дозу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані – 69 052 людини.

Протягом доби працювали: 911 мобільних бригад; 2 705 пунктів щеплення; 316 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 6 млн 408 тис. 308 щеплень.

Отримали одну дозу – 4 млн 055 тис. 090 людей. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 млн 353 тис. 218 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.