Станом на 8 червня в Україні підтверджено понад 1,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в чотири рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 1 602 людей. Серед них – 95 дітей та 94 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 483 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 118 людей. За весь час епідемії померли 51 333 людини. Одужали за добу 6 751 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 2 млн 101 тис. 722 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 216 тис. 654 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 57 556 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 33 355 осіб, методом ІФА – 10 821 особа, експрес-тестами – 13 380 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 380 тис. 233 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 700 випадків за добу; всього виявлено 209 825 випадків – 5132 пацієнта померли, 186 148 одужали;

• Вінницька область – 24 випадки за добу; всього зафіксовано 70 724 випадки – 1680 людей померли, 68 053 одужали;

• Волинська область – 26 випадків за добу; всього підтверджено 61 655 випадків – 1172 пацієнта померли, 59 076 одужали;

• Дніпропетровська область – 60 випадків за добу; всього діагностовано 134 444 випадки – 4310 людей померли, 125 367 одужали;

• Донецька область – 73 випадки за добу; за весь час виявлено 89 824 випадки – 2293 пацієнта померли, 85 782 одужали;

• Житомирська область – 11 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 87 972 випадки – 1762 пацієнта померли, 85 037 одужали;

• Закарпатська область – 14 випадків за добу; всього підтверджено 61 821 випадок – 1595 людей померли, 59 337 одужали;

• Запорізька область – 92 випадки за добу; всього діагностовано 103 736 випадків – 2376 людей померли, 98 993 одужали;

• Івано-Франківська область – 12 випадків за добу; всього виявлено 86 423 випадки – 2068 людей померли, 82 969 одужали;

• Київська область – 79 випадків за добу; всього зафіксовано 126 152 випадки – 2703 пацієнта померли, 120 964 одужали;

• Кіровоградська область – 5 випадків за добу; за весь час підтверджено 20 416 випадків – 820 людей померли, 18 279 одужали;

• Луганська область – 24 випадки за добу; за час епідемії діагностовано 26 300 випадків – 908 людей померли, 24 479 одужали;

• Львівська область – 59 випадків за добу; всього виявлено 136 525 випадків – 3597 людей померли, 130 589 одужали;

• Миколаївська область – 65 випадків за добу; всього зафіксовано 69 184 випадки – 1816 людей померли, 66 410 одужали;

• Одеська область – 27 випадків за добу; всього підтверджено 139 869 випадків – 2922 пацієнта померли, 133 338 одужали;

• Полтавська область – 59 випадків за добу; всього діагностовано 77 254 випадки – 1815 людей померли, 74 297 одужали;

• Рівненська область – 55 випадків за добу; за час епідемії виявлено 78 836 випадків – 1189 людей померли, 76 157 одужали;

• Сумська область – 18 випадків за добу; за весь час зафіксовано 77 281 випадок – 1299 людей померли, 74 501 одужали;

• Тернопільська область – 14 випадків за добу; всього підтверджено 69 744 випадки – 1182 пацієнта померли, 67 237 одужали;

• Харківська область – 66 випадків за добу; всього діагностовано 147 456 випадків – 3380 людей померли, 139 091 одужали;

• Херсонська область – 15 випадків за добу; всього виявлено 35 167 випадків – 1108 людей померли, 32 396 одужали;

• Хмельницька область – 33 випадки за добу; всього зафіксовано 88 300 випадків – 1837 людей померли, 84 761 одужали;

• Черкаська область – 40 випадків за добу; всього підтверджено 81 096 випадків – 1268 людей померли, 76 996 одужали;

• Чернівецька область – 23 випадки за добу; всього діагностовано 79 562 випадки – 1781 пацієнт помер, 76 843 одужали;

• Чернігівська область – 8 випадків за добу; всього виявлено 57 088 випадків – 1320 людей померли, 54 622 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 8 161 людину. Одну дозу отримали 43 137 людей, повністю імунізовані – 5024 людини.

Протягом доби працювали: 448 мобільних бригад, 552 пункти щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації було зроблено 1 436 285 щеплень.

З них отримали 1 дозу – 1 284 143 особи. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 152 142 особи.

Станом на 8 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 653 525 людей.