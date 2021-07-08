Станом на 8 липня в Україні підтверджено понад 600 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 1,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 617 людей (з них дітей – 26, медпрацівників – 18).

До лікарень ушпиталено ще 404 особи.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 23 людини. За весь час епідемії померли 52 560 людей.

Одужали за добу 872 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 175 тис. 225 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 239 тис. 591 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 40 893 тестування на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 17 945 осіб, методом ІФА – 9 129 осіб, експрес-тестами – 13 819 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 983 тис. 401 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 181 випадок за добу; всього зафіксовано 215 220 випадків – 5202 пацієнта померли, 206 148 одужали;

• Вінницька область – 24 випадки за добу; всього виявлено 71 186 випадків – 1693 пацієнта померли, 69 306 одужали;

• Волинська область – 11 випадків за добу; всього підтверджено 62 208 випадків – 1200 людей померли, 60 853 одужали;

• Дніпропетровська область – 41 випадок за добу; всього діагностовано 135 792 випадки – 4455 людей померли, 130 532 одужали;

• Донецька область – 21 випадок за добу; за час епідемії виявлено 90 804 випадки – 2366 людей померли, 88 096 одужали;

• Житомирська область – 15 випадків за добу; за весь час зафіксовано 88 532 випадки – 1793 пацієнта померли, 86 454 одужали;

• Закарпатська область – 11 випадків за добу; за час епідемії виявлено 62 138 випадків – 1605 людей померли, 60 450 одужали;

• Запорізька область – 23 випадки за добу; всього підтверджено 104 740 одужали;

• Івано-Франківська область – 7 випадків за добу; всього діагностовано 86 711 випадків – 2102 пацієнта померли, 84 522 одужали;

• Київська область – 50 випадків за добу; всього виявлено 127 664 випадки – 2759 людей померли, 124 173 одужали;

• Кіровоградська область – 2 випадки за добу; всього зафіксовано 20 647 випадків – 847 людей померли, 19 667 одужали;

• Луганська область – 17 випадків за добу; за весь час підтверджено 26 694 випадки – 954 пацієнта померли, 25 551 одужали;

• Львівська область – 29 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 137 630 випадків – 3662 пацієнта померли, 133 220 одужали;

• Миколаївська область – 20 випадків за добу; всього виявлено 70 068 випадків – 1851 пацієнт помер, 68 002 одужали;

• Одеська область – 18 випадків за добу; всього зафіксовано 140 887 випадків – 140 887 випадків – 2990 людей померли, 137 212 одужали;

• Полтавська область – 20 випадків за добу; всього підтверджено 77 974 випадки – 1863 пацієнта померли, 75 811 одужали;

• Рівненська область – 13 випадків за добу; всього діагностовано 79 545 випадків – 1205 людей померли, 78 228 одужали;

• Сумська область – 21 випадок за добу; за час епідемії виявлено 78 025 випадків – 1326 людей померли, 76 371 одужали;

• Тернопільська область – 10 випадків за добу; за весь час зафіксовано 70 080 випадків – 1203 пацієнта померли, 68 745 одужали;

• Харківська область – 20 випадків за добу; всього підтверджено 148 707 випадків – 3552 пацієнта померли, 144 457 одужали;

• Херсонська область – 18 випадків за добу; всього діагностовано 35 895 випадків – 1147 людей померли, 34 449 одужали;

• Хмельницька область – 16 випадків за добу; всього виявлено 88 990 випадків – 1879 людей померли, 86 812 одужали;

• Черкаська область – 13 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 81 879 випадків – 1315 людей померли, 80 197 одужали;

• Чернівецька область – 5 випадків за добу; всього підтверджено 79 983 випадки – 1794 пацієнта померли, 78 003 одужали;

• Чернігівська область – 11 випадків за добу; за весь час діагностовано 57 592 випадки – 1350 людей померли, 55 903 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

У МОЗ України відзвітували про “мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу”.

Протягом минулої доби було щеплено 104 680 людей. Одну дозу отримали 42 029 людей, повністю імунізовані – 62 651 людина.

Протягом доби працювали: 682 мобільні бригади; 1 462 пункти щеплення; 31 центр вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 3 млн 196 тис. 848 щеплень.

Отримали 1 дозу – 2 178 590 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 7 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 782 692 людини.