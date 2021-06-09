Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 1385 людей. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували 756 людей.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 77 людей. За весь час епідемії померли 51 410 людей.
Одужали за добу 6 962 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 108 тис. 684 пацієнта.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 218 тис. 039 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 60 620 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 25 344 особи, методом ІФА – 11 463 особи, експрес-тестами – 23 813 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 405 тис. 577 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 262 випадки за добу; всього виявлено 210 087 випадків – 5136 людей померли, 188 531 одужали;
• Вінницька область – 18 випадків за добу; всього зафіксовано 70 742 випадки – 1680 людей померли, 68 175 одужали;
• Волинська область – 42 випадки за добу; всього підтверджено 61 697 випадків – 1173 пацієнти померли, 59 293 одужали;
• Дніпропетровська область – 75 випадків за добу; всього діагностовано 134 519 випадків – 4325 людей померли, 125 783 одужали;
• Донецька область – 56 випадків за добу; за весь час виявлено 89 880 випадків – 2293 пацієнти померли, 86 010 одужали;
• Житомирська область – 16 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 87 988 випадків – 1764 пацієнти померли, 85 145 одужали;
• Закарпатська область – 31 випадок за добу; всього підтверджено 61 852 випадки – 1596 людей померли, 59 419 одужали;
• Запорізька область – 43 випадки за добу; всього діагностовано 103 779 випадків – 2386 людей померли, 99 747 одужали;
• Івано-Франківська область – 30 випадків за добу; всього виявлено 86 453 випадки – 2073 пацієнти померли, 83 029 одужали;
• Київська область – 142 випадки за добу; всього зафіксовано 126 294 випадки – 2708 людей померли, 121 151 одужали;
• Кіровоградська область – 20 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 436 випадків – 822 пацієнта померли, 18 342 одужали;
• Луганська область – 21 випадок за добу; за весь час діагностовано 26 321 випадок – 908 людей померли, 24 533 одужали;
• Львівська область – 55 випадків за добу; всього виявлено 136 580 випадків – 3601 пацієнт помер, 130 717 одужали;
• Миколаївська область – 59 випадків за добу; всього зафіксовано 69 243 випадки – 1816 людей померли, 66 471 одужали;
• Одеська область – 44 випадки за добу; всього підтверджено 139 913 випадків – 2926 людей померли, 133 670 одужали;
• Полтавська область – 41 випадок за добу; всього діагностовано 77 295 випадків – 1819 людей померли, 74 350 одужали;
• Рівненська область – 75 випадків за добу; за час епідемії виявлено 78 911 випадків – 1189 людей померли, 76 298 одужали;
• Сумська область – 43 випадки за добу; за весь час зафіксовано 77 324 випадки – 1299 людей померли, 74 648 одужали;
• Тернопільська область – 24 випадки за добу; всього підтверджено 69 768 випадків – 1184 пацієнти померли, 67 366 одужали;
• Харківська область – 87 випадків за добу; всього діагностовано 147 543 випадки – 3390 людей померли, 139 423 одужали;
• Херсонська область – 68 випадків за добу; за весь час виявлено 35 235 випадків – 1108 людей померли, 32 539 одужали;
• Хмельницька область – 64 випадки за добу; всього зафіксовано 88 364 випадки – 1840 людей померли, 85 013 одужали;
• Черкаська область – 36 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 81 132 випадки – 1269 людей померли, 77 383 одужали;
• Чернівецька область – 22 випадки за добу; всього діагностовано 79 584 випадки – 1783 пацієнти померли, 76 926 одужали;
• Чернігівська область – 11 випадків за добу; всього виявлено 57 099 випадків – 1322 пацієнти померли, 54 722 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 53 161 людину. Одну дозу отримали 43 925 людей, повністю імунізовані – 9 236 людей.
Протягом доби працювали: 485 мобільних бригад, 624 пункти щеплення.
Від початку кампанії з вакцинації загалом здійснено 1 млн 489 тис. 446 щеплень.
Отримали 1 дозу – 1 328 068 осіб. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 161 378 осіб.
Станом на 9 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 659 473 людини.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Днями стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.