Станом на 9 червня в Україні підтверджено понад 1,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та у п'ять разів більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 1385 людей. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 756 людей.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 77 людей. За весь час епідемії померли 51 410 людей. Одужали за добу 6 962 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 2 млн 108 тис. 684 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 218 тис. 039 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 60 620 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 25 344 особи, методом ІФА – 11 463 особи, експрес-тестами – 23 813 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 10 млн 405 тис. 577 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 262 випадки за добу; всього виявлено 210 087 випадків – 5136 людей померли, 188 531 одужали;

• Вінницька область – 18 випадків за добу; всього зафіксовано 70 742 випадки – 1680 людей померли, 68 175 одужали;

• Волинська область – 42 випадки за добу; всього підтверджено 61 697 випадків – 1173 пацієнти померли, 59 293 одужали;

• Дніпропетровська область – 75 випадків за добу; всього діагностовано 134 519 випадків – 4325 людей померли, 125 783 одужали;

• Донецька область – 56 випадків за добу; за весь час виявлено 89 880 випадків – 2293 пацієнти померли, 86 010 одужали;

• Житомирська область – 16 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 87 988 випадків – 1764 пацієнти померли, 85 145 одужали;

• Закарпатська область – 31 випадок за добу; всього підтверджено 61 852 випадки – 1596 людей померли, 59 419 одужали;

• Запорізька область – 43 випадки за добу; всього діагностовано 103 779 випадків – 2386 людей померли, 99 747 одужали;

• Івано-Франківська область – 30 випадків за добу; всього виявлено 86 453 випадки – 2073 пацієнти померли, 83 029 одужали;

• Київська область – 142 випадки за добу; всього зафіксовано 126 294 випадки – 2708 людей померли, 121 151 одужали;

• Кіровоградська область – 20 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 20 436 випадків – 822 пацієнта померли, 18 342 одужали;

• Луганська область – 21 випадок за добу; за весь час діагностовано 26 321 випадок – 908 людей померли, 24 533 одужали;

• Львівська область – 55 випадків за добу; всього виявлено 136 580 випадків – 3601 пацієнт помер, 130 717 одужали;

• Миколаївська область – 59 випадків за добу; всього зафіксовано 69 243 випадки – 1816 людей померли, 66 471 одужали;

• Одеська область – 44 випадки за добу; всього підтверджено 139 913 випадків – 2926 людей померли, 133 670 одужали;

• Полтавська область – 41 випадок за добу; всього діагностовано 77 295 випадків – 1819 людей померли, 74 350 одужали;

• Рівненська область – 75 випадків за добу; за час епідемії виявлено 78 911 випадків – 1189 людей померли, 76 298 одужали;

• Сумська область – 43 випадки за добу; за весь час зафіксовано 77 324 випадки – 1299 людей померли, 74 648 одужали;

• Тернопільська область – 24 випадки за добу; всього підтверджено 69 768 випадків – 1184 пацієнти померли, 67 366 одужали;

• Харківська область – 87 випадків за добу; всього діагностовано 147 543 випадки – 3390 людей померли, 139 423 одужали;

• Херсонська область – 68 випадків за добу; за весь час виявлено 35 235 випадків – 1108 людей померли, 32 539 одужали;

• Хмельницька область – 64 випадки за добу; всього зафіксовано 88 364 випадки – 1840 людей померли, 85 013 одужали;

• Черкаська область – 36 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 81 132 випадки – 1269 людей померли, 77 383 одужали;

• Чернівецька область – 22 випадки за добу; всього діагностовано 79 584 випадки – 1783 пацієнти померли, 76 926 одужали;

• Чернігівська область – 11 випадків за добу; всього виявлено 57 099 випадків – 1322 пацієнти померли, 54 722 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 53 161 людину. Одну дозу отримали 43 925 людей, повністю імунізовані – 9 236 людей.

Протягом доби працювали: 485 мобільних бригад, 624 пункти щеплення.

Від початку кампанії з вакцинації загалом здійснено 1 млн 489 тис. 446 щеплень.

Отримали 1 дозу – 1 328 068 осіб. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 161 378 осіб.

Станом на 9 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 659 473 людини.