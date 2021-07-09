Станом на 9 липня в Україні підтверджено понад 650 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в 1,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 655 людей (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).

До лікарень ушпиталено ще 396 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 12 людей. За весь час епідемії померли 52 572 людини. Одужали за добу 885 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 176 тис. 110 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 240 тис. 246 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 41 607 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 18 341 особу, методом ІФА – 7 954 особи, експрес-тестами – 15 312 осіб).

За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 001 тис. 742 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 203 випадки;

• Вінницька область – 5 випадків;

• Волинська область – 11 випадків;

• Дніпропетровська область – 22 випадки;

• Донецька область – 46 випадків;

• Житомирська область – 11 випадків;

• Закарпатська область – 5 випадків;

• Запорізька область – 25 випадків;

• Івано-Франківська область – 3 випадки;

• Київська область – 42 випадки;

• Кіровоградська область – 4 випадки;

• Луганська область – 17 випадків;

• Львівська область – 39 випадків;

• Миколаївська область – 12 випадків;

• Одеська область – 62 випадки;

• Полтавська область – 17 випадків;

• Рівненська область – 8 випадків;

• Сумська область – 24 випадки;

• Тернопільська область – 3 випадки;

• Харківська область – 30 випадків;

• Херсонська область – 14 випадків;

• Хмельницька область – 19 випадків;

• Черкаська область – 23 випадки;

• Чернівецька область – 6 випадків;

• Чернігівська область – 4 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом минулої доби було щеплено 109 160 людей. Одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані – 64 344 людини.

Протягом доби працювали: 724 мобільні бригади; 1 525 пунктів щеплення; 35 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 3 млн 306 тис. 008 щеплень.

Отримали 1 дозу – 2 млн 223 тис. 406 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 8 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 786 299 людей.