Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 655 людей (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).
До лікарень ушпиталено ще 396 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 12 людей. За весь час епідемії померли 52 572 людини.
Одужали за добу 885 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 2 млн 176 тис. 110 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 240 тис. 246 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 41 607 тестувань на коронавірус (з них протестовано методом ПЛР – 18 341 особу, методом ІФА – 7 954 особи, експрес-тестами – 15 312 осіб).
За час епідемії в Україні зроблено 11 млн 001 тис. 742 ПЛР-тестування.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 203 випадки;
• Вінницька область – 5 випадків;
• Волинська область – 11 випадків;
• Дніпропетровська область – 22 випадки;
• Донецька область – 46 випадків;
• Житомирська область – 11 випадків;
• Закарпатська область – 5 випадків;
• Запорізька область – 25 випадків;
• Івано-Франківська область – 3 випадки;
• Київська область – 42 випадки;
• Кіровоградська область – 4 випадки;
• Луганська область – 17 випадків;
• Львівська область – 39 випадків;
• Миколаївська область – 12 випадків;
• Одеська область – 62 випадки;
• Полтавська область – 17 випадків;
• Рівненська область – 8 випадків;
• Сумська область – 24 випадки;
• Тернопільська область – 3 випадки;
• Харківська область – 30 випадків;
• Херсонська область – 14 випадків;
• Хмельницька область – 19 випадків;
• Черкаська область – 23 випадки;
• Чернівецька область – 6 випадків;
• Чернігівська область – 4 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом минулої доби було щеплено 109 160 людей. Одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані – 64 344 людини.
Протягом доби працювали: 724 мобільні бригади; 1 525 пунктів щеплення; 35 центрів вакцинації.
Від початку кампанії з вакцинації загалом проведено 3 млн 306 тис. 008 щеплень.
Отримали 1 дозу – 2 млн 223 тис. 406 людей. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Станом на 8 липня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 786 299 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.