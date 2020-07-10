Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 118 людей. Четверо з них – медики.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Кількість хворих на коронавірус у столиці, на жаль, не зменшується. За минулу добу захворювання підтвердили ще в 118-ти людей. Серед них – четверо медиків. На сьогодні в Києві вже 5990 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – сказав він.

Серед тих, хто захворіли:

61 жінка віком від 19-ти до 93-ох рокiв;

4 дівчинки – від одного року до шести;

48 чоловік віком від 18-ти до 84-ох рокiв;

5 хлопчиків – від 6 до 14-ти років.

До медзакладів столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів. Одужала за минулу добу 71 людина. Всього коронавірус подолали 2033 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 24, у Святошинському – 17 та в Дарницькому районі – 16 випадків.

Кличко також зазначив, що у столиці хворіє на коронавірус багато дітей. Тільки за останніх 4 тижні захворіли 183 дитини.

“Загалом за весь період захворіли 464 дитини. 183 з них – тільки за останніх 4 тижні. У лікарнях сьогодні перебуває 21 маленький пацієнт. Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього кілька днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від 5 до 14 років”, – сказав він.