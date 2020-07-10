Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Кількість хворих на коронавірус у столиці, на жаль, не зменшується. За минулу добу захворювання підтвердили ще в 118-ти людей. Серед них – четверо медиків. На сьогодні в Києві вже 5990 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – сказав він.
Серед тих, хто захворіли:
- 61 жінка віком від 19-ти до 93-ох рокiв;
- 4 дівчинки – від одного року до шести;
- 48 чоловік віком від 18-ти до 84-ох рокiв;
- 5 хлопчиків – від 6 до 14-ти років.
До медзакладів столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів. Одужала за минулу добу 71 людина. Всього коронавірус подолали 2033 мешканця Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 24, у Святошинському – 17 та в Дарницькому районі – 16 випадків.
Кличко також зазначив, що у столиці хворіє на коронавірус багато дітей. Тільки за останніх 4 тижні захворіли 183 дитини.
“Загалом за весь період захворіли 464 дитини. 183 з них – тільки за останніх 4 тижні. У лікарнях сьогодні перебуває 21 маленький пацієнт. Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього кілька днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від 5 до 14 років”, – сказав він.
- В Україні за станом на 10 липня зафіксовано вже 52 тисячі 43 випадки захворювання на COVID-19, нових випадків – 819.