Таку думку він висловив в інтерв’ю “ТСН”.

“Якщо говорити про саме явище, то коронавірус з нами ще принаймні на півтора роки щонайменше. Ми маємо сформувати не лише адекватний рівень вакцинованих людей або колективний імунітет на рівні нашої країни. Такий рівень імунітету має бути сформований на рівні світу. Лише тоді ми можемо казати, що ця інфекційна хвороба йде на спад чи переходить в якийсь інший формат. Тому, я не думаю, що ми розпрощаємося з цим до кінця 2022 року“, – зазначив Кузін.

Він порадив українцям “потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки”.

Кузін додав, що коронавірус “мутуватиме й далі, бо це рнк-вмісний вірус, який мутує найшвидше”.

Головний санлікар також розповів про особливості штаму “Дельта” (Delta), котрий зараз активно розповсюджується в світі.

“Він доволі швидко заміщує всі інші штами. Якщо, наприклад, у нас є звичайна популяція, циркулював звичайний “дикий” штам (тобто, первинний, “уханський”), то штам “Дельта” його заміщує і дуже швидко поширюється в популяції. Він передається від людини до людини в 1,6 рази швидше, ніж звичайний вірус. Але найголовніше, коли людина інфікується цим мутованим штамом, вона частіше потребує інтенсивного лікування. Тобто, частіше виникає дихальна недостатність, людина потребуватиме кисню або перебування в палаті інтенсивної терапії. Країни, які зараз стикнулися з цим штамом, реєструють не лише цифри підвищення рівня захворюваності, а й значне зростання навантаження на інтенсивні палати лікування. І це є ключовим з точки зору протидії цьому вірусу”, – пояснив Кузін.

За словами головного санлікаря України, “інфікування цим штамом дійсно може пробивати захист організму від вакцини”. Тобто штам Delta “знижує ефективність тієї чи іншої вакцини”, однак не катастрофічно: зниження варіюється в межах від 5% до 7%.

“Тобто, якщо ми казали, що вакцина захищає на 80%, то у разі інфікування “Дельтою” – це 72-73%. Але тим не менше вакцинація будь-якою вакциною, яка зараз дозволена і використовується в світі, захищатиме від ризику померти або госпіталізації, незважаючи на штам. Наразі невідомо і не було доказових даних щодо підвищення ризику реінфікування цим штамом”, – додав Кузін.

Ключовим напрямом підготовки до циркулювання цього штаму в Україні він назвав “нарощення темпів вакцинації”.