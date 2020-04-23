Перші підтверджені випадки зараження коронавірусом були зафіксовані в українській пентінціарній установі.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook.

За словами омбудсмена, коронавірус був діагностований у двох працівників однієї з пенітенціарних установ на Західній Україні.

“Один випадок встановлено швидким тестом, інший – методом ПЛР. Зазначені працівники з 6 квітня перебувають на лікарняному. Зараз в установі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення кола осіб, з якими контактували хворі”, – пише Денісова.

При цьому наголошується, що серед ув’язнених підтверджених випадків зараження коронавірусом поки немає.