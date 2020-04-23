Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook.
За словами омбудсмена, коронавірус був діагностований у двох працівників однієї з пенітенціарних установ на Західній Україні.
“Один випадок встановлено швидким тестом, інший – методом ПЛР. Зазначені працівники з 6 квітня перебувають на лікарняному. Зараз в установі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення кола осіб, з якими контактували хворі”, – пише Денісова.
При цьому наголошується, що серед ув’язнених підтверджених випадків зараження коронавірусом поки немає.
- В Україні станом на ранок 23 квітня зафіксовано 7170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 578 нових випадків, що є рекордним показником для нашої країни з початку спалаху.
- У МОЗ України заявили, що рекордна кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 стала наслідком порушення карантину на Вербну неділю та Великдень.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.