Коронавірус COVID-19 запідозрили у ще одного народного депутата України – Сергія Вельможного (група "Довіра").

Про це сам депутат поінформував на своїй сторінці в Facebook.

За словами Вельможного, він був госпіталізований разом із сином.

“Сьогодні з симптомами, схожими на вірус COVID-19, мене та мого сина госпіталізували. Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно. Зараз перебуваємо у інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройдемо обстеження”, – написав він.

Про госпіталізацію Вельможного також повідомив його колега – нардеп Сергій Шахов (група “Довіра”), у якого раніше виявили коронавірус.

“Прийшли тривожні новини, що члени моєї команди – Сергій Вельможний із сином теж потрапили до Олександрівської лікарні. І підтвердився вірус. Зроблять рентген вже завтра, подивимося, щоб не було пневмонії. Це дуже важливо – вчасно відстежити, вчасно звернутися до лікаря, щоб були чисті легені”, – заявив Шахов ввечері 21 березня в відео, опублікованому в Facebook.