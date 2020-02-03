Про це повідомляє агентство Reuters.
У великому супермаркеті в жвавому районі Ван Чай прилавки з охолодженим м’ясом і морепродуктами були порожні вже до полудня в п’ятницю і в вихідні дні, також люди дуже швидко розібрали свіжі овочі.
Представник однієї з роздрібних мереж заявила, що через паніку будуть рости ціни на продукти.
Люди скуповують буквально все: мило, корм для тварин, пакети з рисом, локшиною.
Паніка в продуктових магазинах викликана тим, що деякі покупці стурбовані потенційним закриттям кордону, що може вплинути на поставки продовольства.
За офіційними даними, близько 90% від загального обсягу продовольчих запасів міста імпортується, причому основна їх частина надходить з материка.
Уряд Гонконгу закрило деякі пункти перетину кордону, в тому числі високошвидкісні залізниці. Проте медики Гонконгу вимагають повного закриття кордону і планують відповідну страйк в понеділок.
Варто відзначити, що в Гонконзі зараз 15 підтверджених випадків зараження.
Станом на понеділок, кількість загиблих в результаті спалаху нового коронавірусу збільшилася на 56 і зараз становить 350.
Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового типу коронавірусу 2019 нКоВ за три місяці.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.
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- Китайський підприємець, засновник компанії Alibaba Group Джек Ма вирішив пожертвувати понад 14 мільйонів доларів на розробку вакцини проти коронавірусу 2019 nCoV.