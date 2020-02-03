Спалах нового коронавірусу спричинив паніку серед китайського населення і на вихідних у Гонконзі люди простоювали в черзі по кілька годин, аби купити маски, ліки, продукти для підвищення імунітету.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У великому супермаркеті в жвавому районі Ван Чай прилавки з охолодженим м’ясом і морепродуктами були порожні вже до полудня в п’ятницю і в вихідні дні, також люди дуже швидко розібрали свіжі овочі.

Представник однієї з роздрібних мереж заявила, що через паніку будуть рости ціни на продукти.

Люди скуповують буквально все: мило, корм для тварин, пакети з рисом, локшиною.

Паніка в продуктових магазинах викликана тим, що деякі покупці стурбовані потенційним закриттям кордону, що може вплинути на поставки продовольства.

За офіційними даними, близько 90% від загального обсягу продовольчих запасів міста імпортується, причому основна їх частина надходить з материка.

Уряд Гонконгу закрило деякі пункти перетину кордону, в тому числі високошвидкісні залізниці. Проте медики Гонконгу вимагають повного закриття кордону і планують відповідну страйк в понеділок.

Варто відзначити, що в Гонконзі зараз 15 підтверджених випадків зараження.

Станом на понеділок, кількість загиблих в результаті спалаху нового коронавірусу збільшилася на 56 і зараз становить 350.

Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового типу коронавірусу 2019 нКоВ за три місяці.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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