Сумчанин Михайло Безпалий продав автомобіль для того, щоб вилікувати батьків від коронавірусу. Щодня перебування його батьків у лікарні коштувало понад 2000 гривень.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Водночас житель Рівного Роман Лебедь теж хворів кілька тижнів на COVID-19. Але його лікували безкоштовно.

В одних лікарнях країни лікування повністю безкоштовне, а в інших – вимагають чималі гроші.

Рахунки на десятки тисяч гривень

“Тато захворів на початку жовтня. Довго не могли збити температуру. КТ виявило понад 60% ураження легень, він не міг дихати. Потім захворіла мама, втратила свідомість на вулиці”, – розповів Михайло Безпалий.

Чоловік розповів, що вони платили за тести і КТ, але ще довго не могли отримати направлення на госпіталізацію. Через декілька днів Валентин Безпалий опинився у 5 міській лікарні Сум, а його мати залишилася лікуватися вдома.

“У лікарні батьку відразу дали кисень. Якби почекали ще трохи, не знаю, що б з ним було далі”, – згадує Михайло Безпалий.

Після цього щодня лікарі давали сину пацієнта списки ліків, у пошуках яких чоловік об’їздив усі аптеки міста. Довелося купувати все – від крапельниць до фізрозчинів. Жодних ліків безкоштовно не видавали, щодня в аптеках Михайло залишав по 2000 грн.

“Всі гроші, які були вдома, пішли на лікування. Далі брав у борг, просив про матеріальну допомогу на роботі. В решті продав свою машину, розрахувався з боргами. Чув, скільки виділяють грошей на ковідних пацієнтів, де ті гроші? Я все купував сам”, – говорить чоловік.

Батька Михайла вже виписали з лікарні, але він досі погано дихає. Наслідки хвороби чоловік відчуватиме ще довго.

Ліки вже ж видають

Громадський активіст і голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко витратив на лікування коронавірусу 35 тисяч гривень. Чоловік лікувався під наглядом медпрацівників 18 днів. ПЛР-тести, антибіотики, препарати від згущення крові були коштом медзакладу.

Однак чоловік самостійно купував вітаміни, пробіотики, препарати для підтримки серця і зниження тиску.

Роман Лебедь, який також хворів на коронавірус, розповів, що ліки йому видавали безкоштовно. Єдине, що лікарі рекомендували деякі допоміжні препарати. Пацієнт самостійно приймав рішення про їх використання.

За що платять українці?

Згідно із законодавством, держава повинна повністю покрити витрати на лікування пацієнтів з коронавірусом. На так званий “ковідний пакет” з фонду по боротьбі з коронавірусом виділили 66 млрд гривень. Пізніше Національна служба здоров’я України підписує контракти з лікарнями, де лікують пацієнтів з коронавірусом, і перераховує закладам кошти.

“Гроші йдуть на 300% доплати лікарям, а також покривають медичні вироби і медичні засоби, які використовуються для лікування хворого з коронавірусною хворобою”, – розповідав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Скільки грошей отримали лікарі?

Центральна міська лікарня Рівного, де лікувався Роман Лебедь, отримала 55 млн гривень. Чоловіка там лікували безкоштовно.

Київська міська клінічна лікарня №8, де лікувався Олег Попенко, 19,3 млн гривень.

Лікарня №5 з Сум отримала 7,7 млн грн із 20,1 млн грн. Саме на таку суму лікарня уклала договір з НСЗУ.

Ковідний пакет: що у нього входить

У ковідний пакет входять доплати медикам за лікування хворих на коронавірус пацієнтів, а о також всі лікарські засоби та медичні вироби, необхідні для лікування як в умовах терапевтичних/інфекційних відділень, так і в умовах інтенсивної терапії.

Лікарні, які уклали договір з НСЗУ, повинні надати пацієнту з підозрою на коронавірус або з установленим діагнозом наступні послуги:

первинний огляд;

тестування на Covid-19 методом ПЛР;

аналізи – ЕКГ, загальний аналіз крові з підрахунком формених елементів;

загальний аналіз сечі;

біохімічний аналіз крові для визначення рівня глюкози крові;

надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (Covid-19);

надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання, направленої на нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів;

забезпечення знеболення та медикаментозної терапії;

надання кисневої підтримки, інтенсивної терапії та підключення пацієнтів до апаратів ШВЛ та ЕКМО;

моніторинг розвитку септичного шоку;

забезпечення моніторингу та корекції лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів;

забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами;

заходи профілактики загальних ускладнень;

заходи вторинної профілактики супутніх захворювань;

консультації лікарів інших спеціальностей.

Що робити, якщо вимагають гроші за безкоштовні послуги?

У НСЗУ радять писати офіційну скаргу та телефонувати за безкоштовним номером 16-77.

Пізніше фахівці НСЗУ проводять перевірку, про результати якої повідомляють органи Нацполіції та прокуратури. Витрати пацієнтів обов’язково компенсують.