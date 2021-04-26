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Коронавірусний колапс в Індії: померлих спалюють на вулицях (фото,відео)

Ситуація з коронавірусом в Індії оцінюється як вкрай важка. Індія б'є всі рекорди за кількістю тих, що заразилися і померли. Система охорони здоров'я країни вийшла з ладу, спостерігається нестача обладнання, місць в лікарнях і крематоріях.

Понеділок, 26 квітня 2021, 13:55

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними університету Джонса Хопкінса, в Індії в даний момент зареєстровано майже 17 млн заражених, померли понад 192 тис. чоловік. Однак, реальні цифри набагато перевищують ці показники.

В багатьох лікарнях закінчилися ліжка і кисень, тому вони не приймають пацієнтів.

Фото: Reuters

“Ми були впевнені в перемозі після успішної боротьби з першою хвилею, але ця буря потрясла націю”, – сказав прем’єр Індії в радіозверненні до народу.

Трупи померлих від коронавірусу людей спалюють прямо на вулиці. У деяких найбільш постраждалих містах, включаючи Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують масові послуги.

Фото: Reuters

Останній місяць число хворих в Індії зростає з кількох причин: по-перше, введені владою обмежувальні заходи дотримувалися не дуже строго; по-друге, на цей період припало індуїстське релігійне свято Кумбха Мела і свято Холі – на вуличних гуляннях зібралися мільйони, повідомляє видання The Guardian.

Крім того, в числі причин другої хвилі пандемії – повільна кампанія по вакцинації, а також небажання влади переносити вибори. Ніхто не скасував численні передвиборні мітинги, в тому числі організовані прем’єр-міністром країни Нарендра Моді, в штаті Західна Бенгалія, де зараз проходять багатоступінчасті вибори.

Нагадаємо, у п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків коронавірусу – це найвищий денний показник, зареєстрований у світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години виросла на рекордні 2263 людини.

  • Індія переживає серйозну другу хвилю COVID-19, і багато штатів щосили намагаються впоратися зі зростаючим числом нових захворювань.
  • Щоденна кількість випадків COVID-19 в Індії зросла до рекордних 273 810 в понеділок, оскільки система охорони здоров’я не справляється з кількістю пацієнтів.
  • Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела.
  • 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.
  • Влада Сполучених Штатів Америки направить підтримку Індії у зв’язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірус в країні.
Теги: відео, Коронавірус, крематорій, Индия

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