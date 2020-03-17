Сьогодні Верховна Рада проголосувала за "коронавірусний" закон, яким передбачено штрафи для фізичних і юридичних осіб, а також деякі інші обмеження.

Текст законопроекту доступний на сайті Парламенту.

Правила закупівель і податки на медзасоби

Тимчасово закупівлю товару і обладнання, необхідного для боротьби з коронавірусом, проводитимуть без застосування процедур, передбачених законом “Про державні закупівлі”.

При цьому, за такі товари будуть проводити стовідсоткову передоплату.

На всі ліки, медичні засоби та обладнання, необхідні для боротьби проти коронавірусу, скасують ввізні мита і ПДВ.

Здійснювати контроль за ціноутворенням буде Кабмін.

Дистанційна робота

Рада закликала роботодавців змінити роботу закладів, підприємств, установ, різних організацій, щоб дозволити працівникам працювати дистанційно, з дому, при наявності такої технічної та функціональної можливості.

Доплати медикам

Медпрацівники, які залучені до ліквідації коронавірусу, будуть здійснювати доплати в розмірі 200% від зарплати в період боротьби з коронавірусом.

Штрафи за порушення карантину

За порушення норм карантину, українців каратимуть штрафами. Для громадян це від 17 до 34 тисяч гривень, а для посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

Якщо ж карантин було порушено, що призвело до поширення коронавірусу, то передбачено вищі штрафи. Це від 17 до 51 тисячі гривень. Раніше штраф був на рівні 1,7 тисячі гривень.

Також можливе покарання у вигляді обмеження волі. Раніше це був арешт до 6 місяців і обмеження свободи до 3 років. Тепер покарання може передбачати позбавлення волі на строк до 3 років.

Якщо ж порушення карантину призвело до смерті інших людей і мало тяжкі наслідки – позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Заборонено відключати послуги ЖКГ

На період встановлення карантину та 30 днів з дня його скасування забороняється припинення / призупинення надання українцям житлово-комунальних послуг у разі їх несплати (в тому числі в неповному розмірі) і примусове виселення з житла.

Норми будуть діяти протягом трьох місяців після публікації закону.

Що відомо про карантин в Україні

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. 16 березня зафіксовано ще два випадки в Києві, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон.

З 17 березня буде зупинено роботу метро у всіх містах.

З 12 години 18 березня буде припинено залізничні, авіа- та автобусні пасажирські перевезення між містами і областями України.

Міські перевезення тривають в такому режимі:

в маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая — не більше 10 осіб;

особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.