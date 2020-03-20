У Китаї зафіксовано випадок, коли чоловік, який вилікувався від коронавірусу COVID-19 через три дні захворів повторно.

Про це йдеться в матеріалі Los Angeles Times.

У китайському місті Сюйчжоу в кінці лютого було зафіксовано випадок повторного зараження COVID-19. 24 лютого пан Ван (ім’я змінено, – ред.), який одужав після інфікації, разом з 65 сусідами, які також були в самоізоляції, відсвяткували одужання. Але через три дні у нього знову діагностували коронавірус. Вана повторно госпіталізували, а сусідів знову відправили на самоізоляцію.

Подібних випадків офіційно зареєстровано більше 100. У матеріалі зазначили, що лікарів в Китаї часто примушують виписувати швидше видужалих, щоб звільнити місця для тих, кому потрібна госпіталізація.

При цьому, не всім роблять повторні тести, які й визначають – чи відступив вірус повністю.

В цілому, повторна інфікації можлива в 0,2% випадків, що не викликає занепокоєння у світової спільноти в системі охорони здоров’я.

У більшості пацієнтів з повторним позитивним тестом клінічні симптоми не проявляються, у деяких з них піднімається температура і з’являються інші ознаки вірусу. Один такий пацієнт, 36-річний чоловік, помер в Ухані 2 березня, через п’ять днів після оголошення про одужання.

Офіційних даних про те, скільки видужалих пацієнтів підтвердили позитивний результат повторно і повернулися в лікарні, не існує, але такі випадки було зареєстровано в провінціях Хубей, Гуандун, Хайнань, Сичуань і Цзянсу, а також в містах Тяньцзінь і Чунцін.

У Гуандуні 25 лютого заявили, що 14% заявлених видужаних в провінції пізніше підтвердили повторний позитивний результат.

Два таких випадки було в Японії та Південній Кореї, хоча корейського пацієнта було виписано з лікарні після повторного тестування на негативний результат п’ять разів.

Вчені в Китаї і за його межами вважають, що повторне зараження є вкрай малоймовірним.

Таке можливо з кількох причин: тест може бути неякісним, медпрацівник може неправильно взяти мазки для тесту.

Медики наполягають, що, якщо людина повністю вилікувався від коронавірусної інфекції, захворіти повторно – нереально, бо організм виробляє антитіла. Тому повторні випадки зараження були, найімовірніше, у “недолікованих” пацієнтів. Якщо таких випускати з лікарень раніше сроку, вони і далі були носіями коронавірусної інфекції.

Також є теорія про те, що якщо тести показують негативний результат, а людина заражається повторно, то, можливо, в момент тестування поріг коронавірусу був настільки низьким, що тест його на виявив.