Коронавіруси не бояться морозу, але чутливі до термообробки

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

“В цілому коронавіруси дуже стабільні в замороженому стані згідно з дослідженнями інших коронавірусів, які показали виживання до двох років при -20 ° C. Дослідження, проведені на SARS-CoV і MERS-CoV, показують, що ці віруси можуть зберігатися на різних поверхнях протягом декількох днів в залежності від комбінації параметрів, таких як температура, вологість і світло”, – сказано в повідомленні.

В той же час коронавірси є чутливими до температури приготування їжі (близько 70 градусів).

“Тому, як правило, слід уникати вживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. З сирим м’ясом, сирим молоком або сирими органами тварин слід поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення сирої їжі”, – йдеться в повідомленні.

Також в міністерстві розповіли, що найбільш ймовірними природними носіями нового китайського коронавірусу є кажани, проте вірус вже подолав міжвидовий бар’єр і проміжними носіями також можуть бути домашні або одомашнені тварини.