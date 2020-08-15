Covid-19 Україна

оновлено 16.08.2020 о 10:02

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Короновірус в Україні: ситуація по областях на 15 серпня

Станом на 15 серпня в Україні зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, за минулу добу, 14 серпня, виявили 1 847 нових випадків — з них 106 дітей та 59 медпрацівників.

Субота, 15 серпня 2020, 15:38

Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ) та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Також встановлений антирекорд за кількістю ушпиталених  – 333 особи. Наразі в медичних закладах перебуває 5754 пацієнти з COVID-19.

Найбільше випадків виявили: в Харківській області (254), Києві (232), Чернівецькій (170), Івано-Франківській (148) та Одеській (139) областях.

За добу померли ще 33 людини. Всього з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 2 044 летальні випадки.

Водночас одужали ще 633 пацієнтів. З початку спалаху коронавірус подолали вже 47 тисяч 430 пацієнтів.

Загалом за минулу добу було здійснено 39 189 тестувань, з них 20 979 досліджень — методом ПЛР і 18 210 — методом ІФА.

Завантаженість ліжок у лікарнях наразі складає 24% від загальної кількості місць, виділених для лікування хворих на COVID-19. Найвищий показник у Києві – 52%, Львівській області – 52,8%, Чернівецькій області – 52,4% та Івано-Франківській області – 48,8%, тоді як в Запорізькій області він складає 3,6%.

Ситуація по областях України наступна:

  • Вінницька область – 3175 випадків; з них 65 летальних; 2417 пацієнтів одужали;
  • Волинська область – 4590 випадків; 98 осіб померли, 3339 одужали;
  • Дніпропетровська область – 1699 випадків; 39 осіб померли, 1160 одужали;
  • Донецька область – 1073 випадків; з них 15 летальних; 814 осіб одужали;
  • Житомирська область – 2377 випадків; 49 осіб померли, 1644 одужали;
  • Закарпатська область – 6170 випадків; 234 осіб померли, 2659 одужали;
  • Запорізька область – 1052 випадків; з них 23 летальних; 702 пацієнтів одужали;
  • Івано-Франківська область – 6468 випадків; 167 людей померли, 2609 одужали;
  • Кіровоградська область – 739 випадків; з них 39 летальних; 665 пацієнтів одужали;
  • місто Київ – 10 392 випадки; 151 особа померла, 3373 одужали;
  • Київська область – 4495 випадків; 79 пацієнтів померли, 3110 одужало;
  • Львівська область – 11 824 випадки; 324 особи померли, 3213 одужали;
  • Луганська область – 178 випадків; з них 1 летальний; 124 пацієнти одужали;
  • Миколаївська область – 797 випадків; з них 18 летальних; 506 пацієнтів одужали;
  • Одеська область – 4871 випадок; 79 людей померло, 1509 одужало;
  • Полтавська область – 544 випадки; з них 15 летальних; 399 осіб одужали;
  • Рівненська область – 7433 випадків; 107 осіб померли, 5557 одужали;
  • Сумська область – 815 випадки; з них 10 летальних; 461 пацієнт  одужав;
  • Тернопільська область – 3635 випадків; 45 людей померли, 2396 одужали;
  • Харківська область – 5837 випадків; 159 людей померла, 2612 одужали;
  • Херсонська область – 294 випадки; з них 5 летальних; 218 пацієнтів одужали;
  • Хмельницька область – 1539 випадків; 31 пацієнт помер, 1109 одужали;
  • Чернівецька область – 7434 випадки; 235 людей померли, 5451 одужало;
  • Черкаська область – 1114 випадків; 37 осіб померли, 819 одужали;
  • Чернігівська область – 1174 випадків; з них 19 летальних; 564 пацієнти одужали.

  • У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.
  • В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
  • В Україні діють оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”. У кожній з них – свої обмеження.
Теги: Коронавірус, карантин, статистика

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