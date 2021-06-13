Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозом очікуються короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вночі у західних областях значні дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, у західних та більшості північних областей 17-22°.

Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 20°.