За даними синоптиків, у понеділок, 3 липня, низку областей України накриють опади у вигляді дощу, місцями з грозами.

Джерело: Укргідрометцентр

На всій території України прогнозується мінлива хмарність. В Україні, окрім південно-східних та північно-західних областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер буде північно-західний (на півдні та сході країни південно-західний), 5-10 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 14-19°, вдень – 25-30°; в Карпатах вночі – 9-14°, вдень – 18-23°.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність. Місцями очікується короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі дорівнюватиме 14-19°, вдень – 25-30°. У столиці вночі – 17-19°, вдень – 26-28°.