За даними синоптиків, у неділю, 26 березня, на території України місцями очікуються короткочасні дощі та температура повітря сягне до +19 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як зазначено, на території України очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями прогнозується дощ, у східних і Запорізькій областях та в Криму вночі без опадів, вдень подекуди невеликий дощ.

Вітер очікується південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 4-9° тепла; вдень – 10-15°, на сході країни – до 19°. В Карпатах проноузеється мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Часом очікується дощ. Вітер буде південно-західний, західний 7-10 м/с. Температура повітря в області дорівнюватиме вночі 4-9° тепла, вдень – 10-15°. У столиці вночі буде 7-9°, вдень – 11-13° вище нуля.