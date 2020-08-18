Американська корпорація-виробник програмного забезпечення Oracle провела попередні переговори з китайською компанією ByteDance про придбання активів відеосервісу TikTok.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела.

Як відомо, президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.

Трамп вважає, що TikTok співпрацює зі спецслужбами Китаю і може загрожувати національній безпеці США.

Зазначалося, що можливість придбання TikTok розглядають компанії Microsoft і Twitter.

Тепер же ЗМІ повідомляють про ще одного потенційного покупця – корпорацію Oracle.

“Компанія Oracle Ларрі Еллісона вступила в боротьбу за придбання TikTok, популярного китайського додатку для обміну короткими відео, який президент США Дональд Трамп пообіцяв закрити, якщо він не буде придбаний американською компанією до середини листопада”, – пише Financial Times.

За словами джерел видання, Oracle серйозно розглядає можливість придбання активів TikTok у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. Як пише видання, Oracle співпрацює з групою американських інвесторів, у яких є частка в ByteDance (включаючи акціонерну компанію General Atlantic і венчурний фонд Sequoia Capital).

Раніше ключовим претендентом на покупку TikTok вважалася компанія Microsoft. Однак вона серйозно розглядала можливість покупки бізнесу TikTok також в Індії та Європі.

За даними джерел видання, китайська компанія ByteDance виступає проти продажу активів за межами США, Канади, Австралії та Нової Зеландії

Поява Oracle як потенційного покупця надала ByteDance альтернативу пропозиції Microsoft.

Як зазначає FT, Twitter також проводила попередні переговори щодо придбання TikTok, але виникли “серйозні побоювання” щодо спроможності компанії профінансувати цю угоду.

Зв’язатися з Oracle для отримання коментарів журналістам не вдалося.

Як пише агентство Bloomberg, співзасновник Oracle Ларрі Еллісон – один із небагатьох магнатів Кремнієвої долини, котрий відкрито підтримує Трампа. У лютому мільярдер організував у своєму маєтку збір коштів для президента США.

Oracle – другий за розміром виробник програмного забезпечення в світі.

Компанія, вартість якої оцінюється в $166 млрд, володіє значним обсягом вільних коштів, щоб дозволити собі покупку TikTok (який оцінюють у 20-50 млрд доларів).